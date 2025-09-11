Для фестиваля украинского кофе Ющенко создал курган, а организаторы построили мост через Днепр. Интервью

В музее "Код нации" на Киевщине состоялся первый фестиваль героического кофе "Филижанка". Этот фестиваль не просто о кофе, он о силе, памяти, благодарности и о нашей общей мечте – сохранить то, что делает нас украинцами. Это история о том, как личная потеря может превратиться в большое дело.

Событие объединило более трех тысяч человек со всей страны – военных, ветеранов, волонтеров, художников и просто неравнодушных.

И все это – в память о защитнике Артеме Телебеневе, который мечтал создать украинский кофе с характером. Его вдова, Яна Беркут, воплотила эту мечту в жизнь.

О том, как все начиналось, что стоит за этим фестивалем и что будет дальше, – в разговоре с генеральным продюсером фестиваля Алексеем Куликовым и директором БФ Revived Soldiers Ukraine Татьяной Грубенюк.

Алексей Куликов, управляющий партнер ивент агентства Ant Hill, генеральный продюсер фестиваля "Филижанка":

– Как появилась идея фестиваля "Филижанка"? И как она превратилась в такое масштабное мероприятие? (Знаем, что там собралось более 3000 человек)

– Я считаю, что массовые праздники прошиты в наш код. Это самое любимое – наблюдать как украинцы готовятся к празднику или к приему гостей. Это что-то архетипическое, то без чего невозможно чувствовать себя. А значит идея фестиваля приходит в один момент, тогда когда ты ее не ожидаешь. И здесь главное – каким он должен быть, о чем он. Какую он несет историю.

А история у нас есть. Яна, вдова погибшего героя Артема Телебенёва, пришла к нам с историей мечты, персональной и интересной. Когда-то давно Артем с Яной приехали в Киев. Начинали с маленькой точки, где был только термос с кипятком, кофе и бумажные стаканчики. Позже появилось собственное кафе и начались эксперименты с кофе. Артем мечтал о создании украинского национального кофе – из локальных ингредиентов, со своим уникальным вкусом и характером. И когда он погиб, Яна поняла, что хочет воплотить его мечту в память о нем, а еще – помогать раненым героям.

И придумала провести фестиваль украинского кофе. Нам идея очень понравилась и мы сразу решили ее поддержать. Так, совместными усилиями и с помощью многих людей, родился фестиваль героического кофе "Филижанка".

А вы знали, что кофе в Европу когда-то привезли украинские казаки и первую кофейню в Вене открыл один из них – Юрий-Франц Кульчицкий запорожский казак, герой обороны Вены 1683 года. Родившийся на Львовщине, он попал в турецкий плен, где изучил язык и традиции, в частности рецепты приготовления кофе. После победы над османами в Венской битве 1683 года, Кульчицкий забрал из разгромленного турецкого лагеря военный трофей – 300 мешков кофе. Вскоре он открыл в Вене собственную кофейню, которая стала первым таким заведением в Центральной Европе.

Но теперь у нас есть наши, современные герои и наша цель – сохранить память о них для следующих поколений украинцев. Поэтому, для нас это превратилось в историю о прошлом, настоящем и будущем – почтение памяти погибших, помощь раненым героям и создание нового вкуса украинской идентичности – через кофе. И поиск смыслов, которые объединяют нас, в нашем поляризованном обществе.

– Расскажите, что интересного было на фестивале?

– Было очень много интересного, но расскажу самое интересное:

Построить мост через р. Днепр за три часа

Локация музея состоит из поля, лежащего в болотистой местности древнего русла Днепра, и самого комплекса, которые разъединены небольшим проливом. А это значит, что мост должен был быть построен, ведь логично, что для фестиваля нужна широкая поляна, от которой и создается эффект объединения. И хотя мы раньше не строили мосты, но точно знаем, что есть взрослое сценическое лего, поэтому мы решились его сделать. И если заглянуть в историю мостов, то мы точно возвели самый быстрый и дешевый мост через Днепр, а если замахнуться на сравнение с мостом Кирпы или Гаванским, то мы прямо супермены.

Построить курган

Курган строил лично третий президент Украины – Виктор Андреевич Ющенко. И это произошло не потому, что мы не имели достаточной организационной возможности. Это произошло по значительно более важной причине, ведь когда каждый лично добавляет свой физический вклад в будущее, он делится частичкой своей души, идентичности, и на выходе мы имеем нечто гораздо большее. Что-то космическое. Именно это и чувствовалось во время проведения Мероприятия, именно это говорили нам гости: "Такого вайба мы не чувствовали ни на одном из Мероприятий, где имели честь побывать!"

Историй с бэкстейджа, безусловно, гораздо больше: и толока, и высушивание болота, и реорганизация локаций как следствие ливня, и помощь от байкеров и ветеранов, и куча-куча всего.

И вот, после такой подготовки, фестиваль состоялся. Мы собрали более 3000 человек со всей Украины, среди которых было и много военных и ветеранов, некоторые из них приехали с семьями, некоторые – из других городов. Среди кофеен, участвовавших в конкурсе героического кофе с украинским характером, 4 – это ветеранские бизнесы, один из них переехал из Бердянска. Кроме выступлений артистов, еще проходил лекторий, где помимо прочего, была практическая лекция по тактической медицине, ярмарка с различными крафтовыми изделиями и картинами, мастер-классы и даже были представлены некоторые виды военной техники, дроны и симуляторы дронового боя. А угощала всех настоящая полевая кухня!

Кстати, один из результатов фестиваля – в одной из кофеен уже появился героический кофе в меню и он пользуется бешеным спросом! А это и является одной из целей фестиваля!

– Кто из украинских музыкантов поддержал событие? Поделитесь впечатлениями от атмосферы на фестивале!

– Обратите внимание, насколько необычной и разнообразной была наша музыкальная программа. Фестиваль поддержали топовые украинские артисты совершенно разных жанров: Kalush Orchestra, Green Grey, Тінь Сонця, PROBASS ∆ HARDI, Виктор Павлик, Dima Libra, Марта Адамчук, CXMD, PTASHKIN, Татьяна Пискарева, Karooka. Это тот случай, когда идея памяти и помощи объединила артистов разных жанров: рок, электроника, поп, рэп, хип-хоп. И гости, которые были на фестивале, насладились выступлениями своих любимых музыкантов.

Музыка на любой вкус и люди, которые там собрались, создали уникальную атмосферу вайба и праздника!

Могу сказать, что именно атмосфера является нашим самым большим достижением. Это как когда-то в древности, жители поселка собирались вместе в определенный день, чтобы вместе построить дом молодоженам, или соседу – бесплатно. Люди собирались, строили дом, а потом всем селом праздновали это событие. Пели, танцевали, пробовали вкусности и, безусловно, – общались. У меня самого когда-то был такой опыт и я был поражен умением украинцев объединяться.

Так и с нашим фестивалем: мы вложили множество усилий и они не ощущаются, как что-то тяжелое, наоборот, мы после этого получили еще больше энергии и желания продолжать.

– Были ли какие-то неожиданные моменты или истории во время фестиваля, которые особенно запомнились?

– Да, полной неожиданностью для всех нас стал визит на фестиваль духовника президента Трампа. И кто знает, не повлияло ли это каким-то образом на геополитическую ситуацию и переговоры, которые состоялись позже? Ведь он тоже почувствовал описанную выше эмоцию, по-другому посмотрел на нас, граждан Украины, и на наши ценности.

А еще – уже после выступления Kalush Orchestra, в конце фестиваля – Олег Псюк вышел к фан-клубу и они вместе пели Стефанию. Это было очень искренне, трогательно и по-настоящему, когда артист и слушатели стали единым целым.

– Какую роль, по вашему мнению, сыграло место проведения – музей "Код нации" и личная поддержка Виктора Ющенко ?

– Виктор Андреевич Ющенко был знаком с Артемом, не раз пил кофе у него в кофейне за долгими разговорами. Он поддерживал Яну, когда погиб Артем и горячо поддержал идею сохранения памяти о нем. И не только предложил провести у себя фестиваль, но и приложил к нему много усилий. Чего только стоит незабываемое зрелище: Ющенко на экскаваторе. И он провел на нем целый день накануне фестиваля, потому что прошли сильные дожди и надо было подготовить грунтовую дорогу к приезду многочисленных гостей.

Мы были крайне поражены, когда получили такую поддержку, не патронатство, а именно поддержку от Виктора Андреевича, который и словом и делом включился во многие процессы. А еще мы крайне благодарны председателю совета поселка Гатное, Александру Паламарчуку, который подключился к нам на самом первом этапе.

– Вы упоминали, что фестиваль стал первым шагом к созданию всеукраинского проекта "Кофе нации". Что это за проект? Кто может принять в нем участие?

– Фестиваль превзошел наши самые смелые ожидания. И это только первый шаг. Мы увидели, что нас и нашу идею по созданию рецепта кофе с украинским характером поддерживает много людей. И мы видим смысл сделать что-то большее и важнее, привлечь к поиску такого рецепта всех украинцев.

Мы хотим, чтобы проект "Кофе нации" объединил всю Украину и его результатом стало то, что кофе по уникальному украинскому рецепту появлялся в кофейнях не только в Украине, но и по всему миру!

Татьяна Грубенюк, директор БФ Revived Soldiers Ukraine:

– Поделитесь вашими впечатлениями от атмосферы на фестивале, особенно учитывая, что он получился "теплым и почти семейным"? Какой момент фестиваля стал для вас самым трогательным?

– Мы очень волновались перед фестивалем, ведь он был первым и проходил за городом. Но утром, когда я приехала, начали съезжаться гости. Знакомые рассказывали, что машины парковали за километр до локации – это было невероятно. Атмосфера, царившая поразила нас. Фестиваль получился невероятно теплым, искренним и объединяющим, и мы почувствовали себя одной большой семьей.

Люди приезжали целыми семьями, с детьми и даже домашними любимцами. Особенно тронула семья Телиженко, которые приехали из Черкасс полным составом. Это показало, что память о Героях и желание поддержать ветеранов объединяют людей со всей страны, и это для нас самое главное.

Этот день стал для всех настоящей семейной субботой: мы дегустировали кофе, голосовали за лучших, вели искренние разговоры, смаковали кулеш, наслаждались живой украинской музыкой, покупали украинские сувениры и много обнимались.

Отдельная благодарность семье Ющенко – Виктору Андреевичу, госпоже Екатерине, Виталине – за искреннюю поддержку и участие во всем. Виктор Андреевич сам работал на локации – копал, выравнивал – я никогда не забуду этого. Благодаря слаженной работе большой дружной команды нам это удалось!

– В чем особенность этого фестиваля?

– По моему мнению, особенность фестиваля "Филижанки" – в его уникальном сочетании памяти, культуры и благотворительности. Это мероприятие, которое чтит память погибшего Героя Артема Телебенёва и реализует его мечту о создании украинского национального кофе.

Кроме того, фестиваль имел важную социальную миссию: он был посвящен поддержке раненых воинов и ветеранов. "Филижанка" превратила личную потерю вдовы Артема, Яны на событие общенационального значения, которое поднимает моральный дух, способствует единению и помогает тем, кто боролся за свободу. Таким образом, "Филижанка" – это больше, чем кофейный фестиваль. Это событие, соединившее в себе память, благодарность и создание нового национального символа.

– На какие конкретные направления реабилитации пойдут собранные во время фестиваля средства?

– Собранные средства будут направлены на квалифицированную помощь по медицинской реабилитации в направлении нейротравмы, поражения центральной нервной системы, спинного и головного мозга, а также до и после протезной реабилитации в Украине и за рубежом.

– С какими самыми сложными случаями лечения сейчас работает фонд?

– Мы очень тесно сотрудничаем с Командованием Медицинских Сил ВСУ. Самый частый запрос – это лечение инфекций, сверхвысокие ампутации нижних и верхних конечностей, сложные ранения живота и как следствие – необходимость реконструкции кишечника. В настоящее время готовим к выезду 10 тяжелораненых военных, все случаи сложные, к сожалению. Но если есть хотя бы 1 процент надежды помочь – мы за него хватаемся.

– Вы собрали меньше, чем планировалось. Как бороться с уменьшением волонтерских сборов, что становится все более заметным?

– Так, во время фестиваля удалось собрать 232 452 гривны. Это очень важная сумма для нас, но мы понимаем, что это только начало. Мы не имеем права останавливаться, ведь каждая гривна — это шаг к выздоровлению и полноценной жизни наших защитников и ветеранов. Наша цель – собрать 2 миллиона гривен, и мы настойчиво движемся к ней, призывая всех неравнодушных участвовать. Сбор средств продолжается, и вы можете поддержать фонд Revived Soldiers Ukraine, перейдя по ссылке на сайте фестиваля(https://filizhanka.org.ua/) или самого фонда(https://www.rsukraine.org/).

– Были ли на фестивале раненые ветераны, которым фонд уже помог? Если да, какие у них впечатления о фестивале?

– Да, конечно, конечно. Самым трогательным моментом стало видеть, насколько довольны были ребята-ветераны. Несмотря на все сложности, например жара или неудобства передвижения по соломе на протезах, они были счастливы, чувствуя нашу поддержку. Каждый раз, когда мы собираемся на каком-то мероприятии – это счастье. К сожалению, реалии таковы, что времени на встречи очень мало, поэтому я радуюсь каждой встрече. Нашу команду очень растрогал наш подопечный Роман. Он приехал с беременной женой из Хмельницка. На момент выхода статьи у них уже родился малыш и это такое счастье. К этому списку на днях добавилась семья Терещенко... Мы уже видели первое фото из роддома. А вскоре ждем еще одно пополнение. Разве не ради этого стоит биться, помогать, поддерживать!

Мы благодарны каждому, кто стал частью этого события и присоединился к великому делу – поддержки реабилитации наших защитников из Revived Soldiers Ukraine и Next Step Ukraine и чествования памяти Артема "Талиба" Телебенева.