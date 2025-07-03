В среду, 3 июля, более 100 детей – среди которых дети наших военных и дети, потерявшие дома из-за войны – получили настоящий праздник от волонтерской команды HELPER УКРАИНА, ее основателя Даниила Щербакова и партнеров из Дельфинария "Оскар" в Трускавце.

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Совместными усилиями благотворителей удалось подарить детям эмоции, которые они запомнят на всю жизнь. Малыши не только побывали на увлекательном представлении, но и смогли сфотографироваться с дельфинами, получить подарки и тепло, которого часто так не хватает в реалиях войны.

"Я горжусь тем, что мы вместе с друзьями и партнерами уже более 10 лет регулярно дарим положительные эмоции тем, кому они очень нужны. И сегодняшний праздник для детей не стал исключением. Все получили огромное удовольствие. И показывая это в соцсетях, я надеюсь, что это станет хорошим примером, потому что дети – наше будущее", – прокомментировал Даниил Щербаков.

Как признаются организаторы, для многих детей этот поход в дельфинарий стал первым в жизни. Бурные эмоции, искренний смех, восхищенные глаза – все это стало лучшей благодарностью для тех, кто устроил этот праздник.

И пока одни политики готовятся к выборам, раздавая продуктовые наборы, другие – без громких заявлений и пиара – ежедневно совершают настоящие чудеса для тех, кому это больше всего нужно.