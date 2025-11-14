Дети без детства: Le Monde рассказало об участниках 'Блогер Кэмп' Фонда Рината Ахметова

Украинские дети, которые пострадали от войны и прошли реабилитацию в "Блогер Кэмпе" Фонда Рината Ахметова, стали героями статьи французского издания Le Monde. В материале под заголовком "Оккупированная Украина: первое, что делают россияне – это нападают на детей" журналисты рассказывают о трудностях, с которыми сталкиваются дети после оккупации или незаконного вывоза в Россию.

В центре истории – семья Натальи из незаконно аннексированного Крыма. Только в 2024 году женщина решилась вывезти шестерых из восьми своих детей на подконтрольную Украине территорию. Она вспоминает, как однажды 12-летняя дочь Ольга спросила: "В какой стране мы живем?". Тогда Наталья ответила: "В Крыму". Женщина признается, что не могла сказать, якобы они живут в России, ведь это было бы неправдой. Именно поэтому для нее было принципиальным – спасти детей от жизни в оккупации.

Французские журналисты отмечают, что на захваченных территориях украинских школьников заставляют подчиняться российской системе идеологического и военного воспитания, что глубоко влияет на их идентичность.

"Я люблю Украину больше всего, потому что это моя родина", – говорит журналистам 5-летняя Татьяна.

Мама Наталья рассказывает, что Таня – ее младшая дочь адаптировалась к переезду быстрее других, тогда как старшим детям понадобилась психологическая поддержка. Они получили ее в "Блогер Кэмпе", организованном Фондом Рината Ахметова.

В лагере с детьми постоянно работали психологи, которые прошли специальную подготовку по программе "Травма войны". Она создана для того, чтобы помочь детям преодолеть стресс, восстановить чувство безопасности, обрести уверенность в себе и раскрыть творческий потенциал. Во время смены дети также посещали мастер-классы, учились блогингу, общались со сверстниками и открывали новые возможности для самовыражения.

Сегодня дети Натальи говорят только на украинском, хотя в Крыму даже не изучали его. И ни один из них больше не хочет возвращаться к жизни в оккупации.

"Если ты остаешься там, ты только будешь падать все ниже и ниже", – признается 14-летний Мартин.

Фонд Рината Ахметова системно занимается украинскими детьми, пострадавшими из-за войны. В изменениях "Блогер Кэмпа" участвуют дети из самых незащищенных категорий: это сироты и полусироты, дети под опекой; дети, которые были незаконно вывезены в Россию и удалось вернуть в Украину; дети, которые потеряли родителей во время войны.

Почти 5 тысяч детей, пострадавших от войны, получили отдых, оздоровление и психологическую помощь в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины".

По программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 6 миллионов детей Украины.

