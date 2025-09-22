День осеннего равноденствия: точное время, когда наступит, и что нельзя делать

Осеннее равноденствие — это уникальный момент, когда день и ночь становятся равными, а Солнце переходит в фазу меньшего освещения северного полушария, знаменуя начало астрономической осени. В 2025 году это явление началось в понедельник, 22 сентября, когда природа готовится к зимнему покою.

Этот день имеет глубокое символическое значение, ведь наши предки считали его временем равновесия между светом и тьмой, а также моментом для благодарности земли за урожай. Сегодня этот день также ассоциируется с возможностью очистить пространство и подвести итоги года.

Что такое осеннее равноденствие

Осеннее равноденствие — это астрономическое событие, когда Солнце пересекает небесный экватор, делая день и ночь одинаковой продолжительности. В северном полушарии это происходит 22–24 сентября, а в южном — 19–21 марта, когда там наступает весеннее равноденствие. Этот момент знаменует начало астрономической осени, которая длится до зимнего солнцестояния. По данным NASA, в дни равноденствия возрастает вероятность наблюдения северного сияния, которое иногда видно даже в Украине. Для наших предков равноденствие было границей между летом и зимой, символизируя гармонию природы. Этот день напоминает нам о цикличности времени и необходимости жить в согласии с природными ритмами.

Как празднуют осеннее равноденствие

Празднование осеннего равноденствия имеет глубокие корни в разных культурах. У славян этот день назывался Овсень или Родоношение и отмечался как праздник урожая, когда семьи собирались за столом с блюдами из нового урожая — хлебом, яблоками, медом и орехами. В Японии этот период известен как Хиган, когда чествуют предков, а в Китае и Вьетнаме празднуют Праздник середины осени с фонарями и лунными пирожными. Неоязычники отмечают Мабон — день благодарности за урожай, а в Великобритании почитают "Луну урожая" — полнолуние, ближайшее к равноденствию. Все эти традиции объединяет идея благодарности природе и почитания ее даров.

Что нужно сделать

Осеннее равноденствие — идеальное время для ритуалов, которые помогают обрести гармонию и подготовиться к новому этапу. В этот день стоит поблагодарить за урожай и достаток, устроив семейное застолье с сезонными продуктами.

Очищение пространства — еще одна важная традиция: уберите дом, избавьтесь от ненужных вещей и упорядочьте мысли.

Почитание предков также имеет значение — оставьте для них символическое место за столом или вспомните их в молитвах. Завершение незаконченных дел, таких как выполнение обещаний или ремонт, поможет освободить энергию для новых целей.

Современные практики включают медитации и постановку целей на следующий период, чтобы войти в осень с ясным умом.

Запреты осеннего равноденствия

В день осеннего равноденствия существует несколько запретов, которые помогают сохранить гармонию и избежать негатива.

Не рекомендуется начинать новые проекты или дела, поскольку они могут быть неудачными — лучше отложить их на несколько дней.

Поездки и командировки также стоит перенести, ведь дорога может принести мелкие неприятности.

Избегайте конфликтов, сплетен, зависти или громких ссор, чтобы не привлечь негативную энергию.

Сквернословие и ссоры нарушают баланс этого дня, поэтому лучше сосредоточиться на спокойствии и доброжелательности.

Наконец, не пренебрегайте уборкой — чистота в доме символизирует обновление и подготовку к новому циклу.

