Это произошло 4 сентября 1991 года. Уже в независимой 10 дней Украине депутаты горячо дискутировали по поводу флага на куполе Верховной Рады.

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Наконец стоящие на улице люди увидели, что советский красно-синий начал спускаться вниз. Толпа заревела от триумфа – наконец произошло, империя упала. Кто-то вспоминал известный из истории момент, когда спускали флаг Британи над парламентом Индии. Еще мгновение и должен был появиться долгожданный сине-желтый.

И он действительно стал подниматься мачтой вверх, но... рядом с ненавистным красно-синим. До сих пор неясно – это было результатом чьей-то халатности или злого умысла, но этот момент стал символом следующих лет независимости, когда Украина тяжело выпутывалась из советских сетей. Перепутанные флаги несколько минут словно боролись между собой за первенство, в толпе нарастало недовольство.

Наконец флаги спустили и через мгновение над куполом за развевался сине-желтый. Хотя еще 23 года после этого шпиль над флагом венчала советская звезда. Ее избавились только после Революции Достоинства.