Дело не только в чистоте: топ-30 признаков того, что у вас упорядоченная жизнь

Согласно новому исследованию, проведенному в Великобритании, ключевым признаком того, что у вас организованная жизнь, являются безупречно чистые шкафы, при этом вы никогда не забываете о дне рождения, и держите под контролем свою электронную почту.

Видео дня

Согласно опросу, восемь из десяти британцев считают себя организованными, причем более половины признается, что они чувствуют значительно больше контроля над своей жизнью, когда все устроено должным образом, пишет Express.

Почти половина призналась, что они прилагают усилия для поддержания порядка, потому что им не нравится ощущение спешки или просто они предпочитают чистоту.

При этом 75 процентов говорят, что организованность на самом деле помогает им экономить деньги. Эта черта предотвращает пропуск важных платежей для 55 процентов, а планирование питания также может помочь многим избежать пищевых отходов.

Контроль над задачами также помогает многим раскрыть свой творческий потенциал, причем 55 процентов считают, что организация дает им свободу быть более изобретательными.

Из них 57 процентов утверждают, что это дает время для ясного мышления, тогда как 54 процента чувствуют себя более расслабленными и готовыми к творчеству, согласно опросу, проведенному через OnePoll.

Итак, 30 признаков того, что вы организованы и ваша жизнь упорядочена должным образом:

Своевременная оплата счетов Наличие сбережений Пунктуальность на встречах Поддержание порядка и чистоты дома Аккуратное оформление важных документов Контроль почтового ящика Регулярные физические упражнения Поддержание актуальности списка дел Не забываете важные события друзей и семьи Утренний распорядок, который работает Всегда знаете, где ключи и кошелек Поддержание порядка в кладовке/на полках/шкафах Оперативное реагирование на сообщения Всегда полный холодильник/кладовка всегда полная Планирование еженедельного питания заранее Запись на ежегодные медицинские осмотры Никогда не пропускаете день рождения Соблюдение регулярного графика уборки Время для творчества или хобби Немедленно убираете белье Наличие свободного стола или рабочего места Украшение дома к праздникам Планирование регулярного времени для ухода за собой Хранение резервных копий технических устройств Предварительное приготовление блюд в больших количествах Сохранение живых и процветающих комнатных растений Упаковка для путешествий заранее для путешествий Подготовка к сезонным изменениям (например, подготовка зимней одежды) Планирование одежды на неделю заранее Изготовление персонализированных школьных принадлежностей к началу учебного года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что нужно делать каждую неделю, чтобы поддерживать чистоту в доме.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.