Ростовські камланія, це звучить якось дивно у сучасному світі. Більш асоціюється з "рыдания, страдания", бо ж читаєш про камланія російською, то асоціації ж теж на "языке". Я от думаю, що більшість читачів пішла гуглито, що воно таке. Я ж звикла до усіх російських скреп, які вивчаю та препарую 10 років війни, то знаю, що камланія, це шаманський обряд, у якому шамани розмовляють з предками, які знаходяться у потойбіччі.

Я нормально ставлюсь до усіх релігій та релігійних культур, каст, конфесій, якщо вони не завдають шкоди людям. Я агностик, тому вважаю, якому богу чи духу молитися, то виключна свобода кожної людини, та хоч цибулі у полі.

Люди часто вигадують собі божество, це ще з часів потрапляння блискавки у дерево пішло, та покладають на богів якісь сподівання, мрії, навішують на тих богів, якісь ярлики, обгортають їх таємницями, вимагають від богів виконання певних місій. Як казала моя бабуся: "чим би дитятко не тішилося, аби не плакало". Тому мені нормально, якщо людина не може жити без Шиви, Будди, Заратрусти, Ісуса чи Аллаха. Вітаю усіх у сонмі пантеону богів та йду собі потихенько у свій світ, своїх казок, богів та міфів. Я ж кажу, повна свобода віросповідання!

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Але до тієї частини, де віра стає релігією, релігія стає інструментом вбивства, маніпуляції та брехні, приниження жінки та виправдовує педофілію. Після цієї частини, релігія стає для мене просто ворогом, бо ось тут уся її кристалізована сутність, правила придумані людиною, щоб маніпулювати іншою людиною, через любов або страх, ненависть, через бажання, мрії.

Саме тому у пильно вивчала усі документи, щодо знищення православ’я в часи срср та формування московського патріархату сталіним під час Другої світової. Це дуже яскравий приклад залежності "слуг божих" від зарплати в кгб. Це дуже яскравий приклад створення релігійної агресивної секти та роботи маніпуляторів зі зламаними психологічно та морально людьми, які були занурені у свої у горе та біду, шукали чи то знань про зниклих без вісті близьких, чи то порад, як жити у голоді та холоді, чи чуда, чи співчуття.

Я ще не знайшла жодної релігійної субкультури у теренах колишніх республік срср, яка б не була заточена під владу та не служила їй. Не обраному богу, а саме владі, підточуючи під цю владу усі свої релігійні вимоги чи камланія.

Усі молебні та молитви пишуться у кабінетах Кремля. Це абсолютна правда. Саме тому будь яка церква чи релігійна громада на росії, це агент фсб та кілька служок навколо.

Чого почала з філософії? Та ось начиталася чудернацьких новин. То захотіла з вами поділитися, але, здавалося б, просто посміятися над цими ростовськими камланіями, а мені й смішно, й сумно, й страшно. Бо там де церква, віра, релігія починають служити не богу, а кремлю, там буде смерть.

Взагалі, усе, що з росії то смерть. Неважливо для кого, для нас, для самих росіян, росія це смерть, й на цьому крапка. Хоча, як на саму комічну ситуацію, то дійсно смішно.

От тільки прочитайте: "Шамани півдня росії оголосили, що регулярно проводять обряди для захисту Ростова-на-Дону, прикордонних до України територій та російських військових, про це розповіла верховний шаман Південного федерального округу (ЮФО), представник верховного шамана рф Олена Муравйова.

Верховний шаман Південного федерального округу (ЮФО), представник верховного шамана рф Олена Муравйова розповіла, що шамани півдня росії на регулярній основі входять до трансу та проводять обряди з метою захистити від негативних впливів з боку не тільки Ростов-на-Дону, а й інші прикордонні міста, а також підтримати бійців у зоні "сво".

"Ми посилено працюємо, закриваємо від війни наші міста, що знаходяться поблизу кордону. Працюємо, щоб було менше жертв, щоб наші хлопці, чоловіки та брати поверталися додому", — розповіла Олена Муравйова, додавши, що ще однією значущою метою ритуалів є об’єднання українців та росіян та вирішення конфлікту між ними.

За словами верховного шамана ЮФО, зараз їхній магічний захист поширюється на Сочі, Анапу та Ростов, а для проведення ритуалів потрібно було задіяти сили близько 700 шаманів. Жінка стверджує, що шамани ніколи не робили нічого, що може нашкодити українському народові, а всі їхні зусилля спрямовані на підтримку солдатів і те, щоб брати, сини та чоловіки росіянок повернулися додому здоровими, а "сво" було закінчено. Раніше шамани зверталися до духів предків, потомків Чингисхану заради їхнього заступництва та захисту учасників "сво".

Та шо ви ржете ото, панове, люди ж старалися, камлали, бубна того колотили, у транс входили, з Чингисханом, праотцем усіх росіян спілкувалися, а вам би пореготать. Та у цій новині усі скрепи скрепної росії. Куди тільки головний православний шаман кирило гундяєв дивиться.

Верховний шаман Південного федерального округу (ЮФО), представник верховного шамана рф Муравьйова, це вже смішно, бо де приставка "майор фсб" муравьйова. Без звання, якось не звучить оті шаманські титули.

Шамани у православному Ростові, я коментарі скринити не стала, бо ж у Фейсбуці за таке довічне ув’язнення. Ростовчани сильні на гостре слівце.

Камлали на захист Ростова, доповню цей сюрреалізм ще однією новиною, подією яка сталася саме в цей час на тій же самій Ростовщині.

Поки шамани камлали про захист Ростовщини від ракет та щось там патякали "миру-мир, внє політики, ми же браття" й все таке красиве-скрепне російські ракети з російського міста Шахти бомбили російське місто Гуково.

Поки ви намагаєтесь звести усе це в одну подію, надати їй хоч якесь логічне пояснення, ще одна ракета відбавовнила склад воєнної амуніції у Таганрозі. Певне ракета була або православна, або скрепна, або не дуже розуміла шаманську мову, чи духи не встигли, чи Чингисхан задрімав, але було гучно.

Ростовчани дружно перехрестилися й сказали – "а йшли б ви до біса з вашими камланіями, до речі, де наше ППО".

Яке таке ППО, здивувався шойгу, який й привіз до Ростовщини шаманів – ось вам бубен, товариші ростовчани та гості південної "пальміри", набубнюйте.

Взагалі, ось ці ростовські камланія, дуже показові. ППО на Ростовщині так собі, на усіх не вистачить, тому наріду дають ілюзію захисту під соусом камланія та співучасті богів. Якщо знову якась ракетка, то не до ППО росії чи до шойгу, усі питання та скарги оно тудою, у пантеон богів, Чингисхану догану за погане виконання богівських обов’язків.

Народів російської Півночі не існує. Тепер це ряжені муравьойви. Не існує ні віри, ні культури, ні нації, бо усе зрусявлено, знищено та споганено. Отак робили у 33-му з Україною, отак робили заселяючи наші села, отак формували зрусявлений Донбас.

Скрепи кирила гундяєва більше не стоять у червоному куті російського Кремля, видно погано кадилом махав, бо довіра до нього впала нижче плінтуса. Балом зараз після зникнення з військово-політичної арени пригожина, править шойгу, тому бойові шамани шойгу будуть відбивати гроші по усій росії.

Справи "могутньої нано-технологічної сверх-армії" погані від слів "дуже", "гаплик", "гордо й победоносно наступаємо у зворотному напрямку", якщо вже сам шойгу особисто вивів на поле бою бойових шаманів й бойовими камланіями й співбесідами з Чингисханом.