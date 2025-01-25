'Действительно, проблема есть': Верещук заверила, что срок прохождения ВЛК ограниченно пригодным будет продлен

Срок прохождения повторного медицинского осмотра для лиц, признанных ограниченно пригодными, будет продлен. Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук сообщила, что миллионы украинцев, ранее получивших статус "ограниченно пригодный", не успеют пройти ВЛК до 4 февраля, как этого требует законодательство, поэтому инициировано продление этого срока по крайней мере на три месяца.

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Об этом она сказала в эфире всеукраинского телемарафона. В Офис Президента начали поступать обращения от общественных организаций и граждан по поводу этой проблемы, что заставило команду внимательно изучить ситуацию.

"В последнее время в Офис Президента стали поступать обращения от общественных организаций, физических лиц по этой проблематике. Мы проанализировали, увидели действительно, что проблема есть, доложили Президенту и получили поручение принять все безотлагательные меры, чтобы адекватно решить проблему, которая на сегодняшний день сложилась", – рассказала Верещук.

В настоящее время ведется работа над необходимыми изменениями в законодательство, в частности, по продлению срока для прохождения медосмотра по меньшей мере на 3 месяца и отсрочки штрафов.

Также планируется внесение изменений в постановление Кабинета Министров №560, чтобы украинцы могли получать уведомления о дате и времени прохождения ВЛК в электронном виде.

Кроме того, планируется оптимизация графиков работы ВЛК и распределения лиц по категориям: военные, военнообязанные, резервисты и лица, которым еще не исполнилось 25 лет.

"Мы решаем вопросы с графиками, с самими направлениями, категориями людей, потому что у нас есть разные категории ограниченно пригодных: есть военные, есть военнообязанные, резервисты, есть те, кому не исполнилось 25 лет", – пояснила Верещук.

Заместитель руководителя Офиса Президента добавила, что будут инициированы изменения для ограниченно пригодных, не достигших мобилизационного возраста, чтобы они пока не проходили ВЛК и не подлежали штрафам.

Напомним, с января 2025 года электронные направления на прохождение ВЛК станут доступны в системе "Резерв+". Минобороны продолжает внедрять комплексную реформу военно-врачебной экспертизы в украинских Вооруженных силах.

Как сообщал OBOZ.UA, военнообязанные со статусом "ограниченно пригодные", которые не пройдут военно-врачебную комиссию до 5 февраля, могут быть оштрафованы. Сумма наказания варьируется от 17 до 25,5 тысячи гривен. В случае повторного нарушения сумма штрафа может составить 57 тысяч гривен с учетом исполнительного сбора.

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