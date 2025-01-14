Украинцам грозит штраф до 26 тыс. грн: что нужно сделать до 5 февраля, чтобы избежать наказания

Военнообязанные со статусом "ограниченно пригодные", не прошедшие ВВК (военно-врачебная комиссия) до 5 февраля, могут быть оштрафованы. В настоящее время сумма наказания варьируется от 17 до 25,5 тыс. грн. В случае повторного нарушения сумма штрафа может составить 57 тыс. грн с учетом исполнительного сбора.

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Об этом сообщила спикер Черкасского областного ТЦК Алина Кривошея в комментарии СМИ. Это нововведение касается также лиц, не обновлявших результаты медицинского осмотра более года. Все военнообязанные должны явиться в ТЦК самостоятельно или по вызову, даже если не получали повестку.

Кто должен пройти ВВК

лица со статусом "ограниченно пригодный" , которые могут быть привлечены к службе в тыловых подразделениях или уволены из Вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае ухудшения состояния здоровья;

, которые могут быть привлечены к службе в тыловых подразделениях или уволены из Вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае ухудшения состояния здоровья; военнослужащие, получивших ранения или другие травмы, влияющие на их способность проходить службу.

Алина Кривошея отмечает, что многие граждане самостоятельно приходят в ТЦК для получения направления на ВВК, и это позволяет избежать штрафов. "После 5 февраля тех, кто не прошел комиссию, мы можем привлечь к административной ответственности уже со следующего дня. Штраф для всех одинаков – от 17 до 25,5 тыс. грн, в зависимости от степени нарушения", – объясняет Кривошея.

Какой размер штрафов грозит нарушителям

По словам юристов, военнообязанные, нарушающие правила воинского учета, могут быть оштрафованы по статьям 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Размер штрафа зависит от степени нарушения:

за разовое нарушение правил военного учета – от 17 000 до 25 500 грн;

правил военного учета – от если же нарушение совершено повторно в течение года, штраф может возрасти до 51 000 грн, поскольку исполнительная служба добавляет исполнительный сбор.

Кроме того, военнообязанные могут быть привлечены к ответственности за следующие нарушения:

игнорирование вызова в ТЦК для уточнения учетных данных или прохождения ВВК;

несвоевременное сообщение об изменении места жительства или персональных данных (штраф от 3400 до 8500 грн );

); небрежное хранение военно-учетных документов, из-за чего они были утрачены или повреждены (штраф от 5100 до 8500 грн ).

Когда штраф может быть отменен

По словам Кривошеи, в случае наличия уважительных причин неявки в ТЦК вопрос о наложении штрафа будет рассматриваться индивидуально. Если гражданин сможет предоставить документы, подтверждающие веские обстоятельства, начальник ТЦК может принять решение не штрафовать его.

"Мы рассматриваем каждую ситуацию отдельно. Если есть документальное подтверждение причин неявки, штрафы могут быть отменены", – добавляет Кривошея.

Что будет с военнообязанными после прохождения ВВК

если состояние здоровья улучшилось, военнослужащий продолжит службу;

в случае ухудшения здоровья его могут перевести в тыловые подразделения или уволить из рядов ВСУ;

или уволить из рядов ВСУ; лица, которые по результатам комиссии признаны непригодными, не могут быть призваны на службу ни в боевых, ни в тыловых подразделениях.

В Черкасском областном ТЦК отмечают, что все военнообязанные, которые не пройдут ВЛК до 5 февраля, рискуют получить штраф уже с 6 февраля. Чтобы избежать наказания, гражданам советуют не ждать повестки, а самостоятельно обратиться в ближайший территориальный центр комплектования для получения направления на ВВК.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине одобрили законопроект о скидке в 50% штрафа ТЦК (территориальный центр комплектования) для уклонистов, поскольку 6 млн граждан не уточнили свои военно-учетные данные. Предлагаемые изменения имеют целью упростить процедуры и стимулировать исполнение обязанности.

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