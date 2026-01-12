Что нельзя класть в мусорные баки возле дома в январе, чтобы не завелись крысы

Никто не хочет иметь дело с крысами в своих домах, но, возможно, вы и не знаете, что делаете все возможное, чтобы привлечь их. В зимние месяцы, такие как январь, когда погода холоднее, а пищи для грызунов мало, они пытаются добраться до домов людей в поисках продуктов и убежища.

Так, опытный садовник Майкл Гриффитс поделился видео в своем аккаунте в Instagram, в котором предостерег не добавлять определенные вещи в компостные кучи зимой. Слишком длительное хранение их в мусорном баке также может быть проблематичным.

Какая пища привлекает крыс?

Мало кто из вас может знать, но крыс привлекает пища с сильным запахом, высоким содержанием белка и сахара, особенно такая, как мясные отходы и сухофрукты. Эта пища имитирует естественный рацион и имеет сильные ароматы, которые привлекают их издалека.

Вот почему хранение их на улице любым способом, будь то в компостной куче или в контейнере для мусора, может привлечь их внутрь и побудить к проникновению в ваши контейнеры.

В частности, мясо следует хранить подальше от их глаз. Это один из продуктов, который может их действительно привлечь.

Как не пускать крыс в мусорные баки?

Ключ к тому, чтобы не пустить крыс в мусорные баки, заключается в плотном закрытии крышек и правильной упаковке пищевых отходов. Мусорные баки также следует тщательно чистить, чтобы избавиться от запахов.

Кроме этого, лучше всего использовать контейнеры, защищенные от грызунов. Вы также можете ухаживать за своим садом, быстро собирая опавшие фрукты и сохраняя кучи компоста отдельно и безопасно, поскольку крысы ищут пищу и убежище.

Хотя выбрасывать пищу в контейнер для пищевых отходов – это нормально, нужно быть очень осторожным с тем, как ее хранить.

Еще один хороший совет – регулярно мыть мусорные баки горячей водой и дезинфицировать их, чтобы удалить остатки пищи.

