Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Наталка Цмоць: внучка руководителя окружного провода ОУН

Посольство Канады в Украине третий год возглавляет Наталка Цмоць, для которой наша страна – вторая (а собственно говоря, первая) родина: все ее родственники когда-то приехали в Канаду из Украины. Она любила нашу страну даже тогда, когда еще не видела ее – только по рассказам своих бабушек. В этой любви вырастила собственных детей и даже мужа с австралийско-немецкими корнями научила говорить на украинском языке. Символично, что Наталка Цмоць стала послом Канады именно сейчас – во время полномасштабной агрессии России против страны, боль которой она чувствует как свою собственную.

Внучка руководителя окружного провода ОУН

Наталка родилась в семье, которая много сделала для украинского национально-освободительного движения. Ее дед Константин – Кость – Цмоць, уроженец Львовской области, был руководителем окружного провода ОУН. В 1944 году во время облавы его и его группу из девяти человек расстреляли сотрудники НКВД. За несколько месяцев до этого он успел отправить свою жену Марию и двухлетнего сына Модеста в Европу. Какое-то время они жили в Австрии, где ждали мужа и отца, но когда Мария поняла, что его, скорее всего, нет в живых, она увезла сына в Канаду. Мама Наталки, Богдана, родилась в лагере беженцев в Бельгии – туда ее родители бежали незадолго до окончания Второй мировой войны. Ходили слухи, что жителей Западной Украины вывезут в Сибирь – они решили не рисковать. Из Европы в Канаду плыли в трюме корабля, а на новом месте поначалу жили в гараже с земляным полом. Модест и Богдана познакомились, когда стали взрослыми – это произошло в редакции украинской студенческой газеты "Зозуля". Они всю жизнь были благодарны своим родственникам, которые вывезли их за океан, – в противном случае родители Наталки не создали бы семью и их самих не было бы на свете.

"Я – украинка, и меня зовут Наталка"

О своей исторической родине Украине они знали только по рассказам родителей, но в их семьях говорили только на украинском, поэтому они хорошо знали язык. На нем говорили и их дочери – Наталка и Мотря, девочки ходили в украинскую школу, были участницами "Пласта", посещали уроки украиноведения, где декламировали на сцене "Лісову пісню" Леси Украинки. Во французской школе в Оттаве учительница стала называть новенькую на французский манер – Натали, но девочка поправила ее: "Я – украинка, и меня зовут Наталка". Цмоць часто спорила с учителями, когда речь заходила о Советском Союзе: Наталка доказывала, что эта страна состоит не только из Росси, там есть и такое государство, как Украина, а в ней живут очень добрые и трудолюбивые люди, которые разговаривают на украинском – не на разновидности русского, а на полноценном европейском языке. Мама Наталки, иногда приходившая в школу, рассказывала ее одноклассникам об украинской культуре, а перед Пасхой проводила мастер-классы по писанкарству. Также она издавала детские книжки на украинском языке – несколько экземпляров до сих пор хранится в семье.

Антропология, археология, история

В детстве Наталка, как и многие ее ровесницы, мечтала стать танцовщицей и даже занималась в ансамбле "Днепр", но с возрастом поняла, что для профессиональной карьеры в этой области ей не хватает данных. Цмоць решила изучать антропологию, а затем увлеклась еще и археологией – побывала на раскопках в Греции и буквально "заболела". Впрочем, ей удалось объединить новое увлечение со старым – на археологических раскопках ее больше всего интересовали… кости, по которым можно было рассказать много интересного о жителе других исторических эпох. По мнению пани Наталки, в отличие от истории, которую контролируют и переписывают все, кому не лень, контролировать археологию – в силу свойственных ей материальных доводов – не удавалось еще никому. К тому же пани Наталку, не скрывающую своих феминистских убеждений, всегда возмущал факт принижения роли женщин в истории. По ее мнению, так происходит потому, что историю в основном пишут мужчины, а археология дает прекрасную возможность восстановить историческую справедливость и расставить все по своим местам. За учебу в университете Цмоць платила сама – она подрабатывала официанткой, но на занятиях это сказалось только положительным образом: у пани Наталки – степень бакалавра физической антропологии и магистра судебной антропологии, которые она получила в Университете Торонто.

Первый приезд в Украину

В Украину Цмоць впервые приехала в 1992 году и была поражена, что на исторической родине ее воспринимают не как украинку, а как канадку. Теперь она понимает, что всему виной – советское воспитание, из-за которого украинцы, в отличие от канадской диаспоры, плохо знали свою историю и сожалели о распаде Советского Союза, поскольку вследствие этого события остались без работы и обеднели. Чисто по-человечески пани Наталка их понимала: смена общественно-политической системы всегда болезнена для простых людей. Во время того визита Цмоць очень хотела увидеть хату в Трускавце, о которой ей часто рассказывала бабушка Мария, но оказалось, что на ее месте давно стоит типовой советский отель. К счастью, ей удалось пообщаться с троюродной сестрой своей бабушки, та многое рассказала об истории семьи и показала фотографии, которые хранила всю жизнь.

"Теперь я его простил"

Во время еще одной – не менее, а возможно, и более значимой – поездки в Украину пани Наталка привезла своего отца Модеста на братскую могилу, в которой вместе с побратимами был похоронен ее дед Кость Цмоць. Пани посол знала, что отец всю жизнь обижался на деда за то, что всегда жил без него. Став взрослым, Модест понял, что его отец погиб как герой, но детская травма, которая "твердила", что близкий человек его бросил, не отпускала. И только на могиле отца он наконец-то почувствовал, что боль ушла. "Теперь я его простил", – сказал Модест дочери.

"Эта работа меня спасает"

В нашей стране пани Наталка работает с 1995 года – поначалу она внедряла канадские проекты технической помощи. С 2011 по 2013 год была советницей по техническому сотрудничеству Посольства Канады в Украине, отвечала за создание первой программы помощи в Украине после вторжения России в 2014 году. С 2015 года Цмоць занимала несколько должностей в разных учреждениях Канады – Национальной обороны, Службы коренного населения, в отделе науки и парламентской инфраструктуры, отделе государственных услуг и закупок. Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Наталку Цмоць назначали в самое тяжелое для нашей страны военное время, в День Независимости, 24 августа 2023 года. Пани Наталка курирует программы военной помощи нашей стране, которая включает не только материальную составляющую, но и обучение украинских солдат; занимается вопросом окончания строительства Музея Голодомора, средства на которое выделило правительства Канады. Одно из самых важных направлений ее деятельности – работа над возвращением в Украину военнопленных. "Эта работа меня спасает", – говорит пани Наталка.

"Злая Мавка"

Недавно пани посол сделала на запястье левой руки татуировку "Злая Мавка" – логотип женского движения сопротивления на оккупированных украинских территориях. Поступок Цмоць привел в восторг координаторов движения, которые обратились к его участницам: "Вот такие сильные женщины этого мира поддерживают вас и верят в вас!"

Дружная украинская семья

Муж пани Наталки – канадец австралийско-немецкого происхождения, в университете они были однокурсниками. Она не сразу ответила на чувства молодого человека, поскольку считала, что студенческие годы нужно посвящать только учебе, не отвлекаясь на личную жизнь. Но была еще одна причина того, что она не торопилась с окончательным ответом: Наталка пообещала себе, что выйдет замуж только за человека с украинскими корнями, а ее поклонник похвастаться этим не мог. В результате молодые люди нашли компромисс: будущий муж пообещал Цмоць выучить украинский язык и уже на следующий день записался на курсы. Сегодня Григорий – так он называет себя, когда приезжает в Украину – прекрасно говорит и читает на украинском. В браке родились двое детей – сын и дочь. Мальчика назвали Костем – в честь героического деда пани Наталки.