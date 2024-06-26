Четыре области накроют дожди: синоптики уточнили прогноз на четверг в Украине. Карта

Погода в Украине в четверг, 27 июня, будет жаркой. Только в четырех областях – Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой – ожидаются дожди с грозами.

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Украинский гидрометеорологический центр поделился прогнозом на своем официальном сайте. В целом по стране – небольшая облачность, ветер 3-8 м/с ночью и 5-10 м/с днем.

Самая низкая температура будет на востоке (до +26 максимум). На юге синоптики прогнозируют самую сильную жару, до +30 в Одесской области и до +31 в Николаевской. На остальной территории – днем максимум до +29 градусов.

В Крыму, южных, большинстве центральных, Черновицкой и Донецкой областях 27 июня будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, предупредили в УкрГМЦ.

Кроме того, в четверг из-за значительных дождей в бассейнах рек Закарпатской области возможно стремительное повышение уровней воды на малых водотоках с частичным затоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах из-за загромождения русел и водоотводных канав, формирования значительного местного и склонового стока.

В горных районах возможно схождение локальных небольших селевых потоков (и уровень опасности – желтый).

Как сообщал OBOZ.UA, в конце мая данные европейского космического корабля Solar Orbiter зафиксировали мощную солнечную вспышку, которую позже оценили как X12 – солнечные вспышки класса X являются самыми сильными из нескольких типов. А телескоп NASA зафиксировал ранее "космический фейерверк" в центре Млечного Пути.

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