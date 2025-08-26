Через неделю должен был праздновать день рождения: атака РФ по шахте унесла жизнь работника ДТЭК

В Донецкой области 26 августа во время обстрела военных армии РФ погиб работник компании ДТЭК Сергей Муштей. Ему было 54 года, и уже на следующей неделе мужчина должен был праздновать свой день рождения. Во время обстрела ранения также получили трое его коллег.

О гибели сообщил официальный Telegram-канал ДТЭК. В компании отметили, что Сергей более 30 лет работал в шахтерской автобазе, управлял грузовиками и доставлял оборудование для предприятий.

"Он был примером исключительной ответственности, преданности и профессионализма. Именно при исполнении служебных обязанностей жизнь Сергея оборвалась", — написали коллеги.

В ДТЭК уточнили, что удар повредил производственные сооружения и оборудование. Компания назвала атаку "очередным террористическим преступлением России против украинской энергетики". Несмотря на удары, предприятие продолжает работу и ликвидирует последствия атаки.

Семье погибшего Сергея Муштея обещают оказать всю необходимую помощь, так же и пострадавшим от обстрела коллегам. Смерть стала болезненной утратой для его семьи, друзей и всего коллектива ДТЭК.

Как писал OBOZ.UA, вражеский обстрел вызвал масштабные перебои в работе шахт Добропольской громады.

Народный депутат и глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец рассказал, что на момент атаки под землей находились 148 горняков. Все они были временно заблокированы без света, но позже их удалось поднять на поверхность.

