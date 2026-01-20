Чем поливать орхидею, чтобы цветы были больше: советы

В январе, в самый разгар зимы тропические красавицы орхидеи могут иметь вялый и подсохший вид. Однако способ помочь вернуть комнатным растениям красоту, пышность, а заодно и заставить их цвести, существует, и он даже проще, чем вам кажется.

Зимние месяцы – тот период, когда нужно следить за увлажнением орхидей, ведь во время отопительного сезона радиаторы высушивают воздух. А что добавить к жидкости для полива, чтобы следующие несколько месяцев растение радовало вас по-настоящему большими цветами, рассказало издание Express.

Первый лайфхак, которым поделились с ним профессиональные садоводы, это совет убрать орхидеи с подоконников. Сквозняки и низкая температура возле рамы создают серьезный стресс для корней. Если оставить растение на произвол судьбы в таких условиях, сухой и холодный воздух повредит цветоносы, из-за чего будущее цветение будет слабым, а цветы – мелкими. Однако специалисты уверяют, что оживить орхидею можно с помощью питательных веществ, которые легко получить из обычной воды после промывки или варки риса.

Оптимально выбирать для этого воду из-под коричневого риса, ведь он содержит тиамин, ниацин, фолиевую кислоту и рибофлавин. Такую воду, охлажденную до комнатной температуры, следует использовать вместо обычной жидкости для полива. Но важно понимать, что рисовый отвар – это не полноценное удобрение, а скорее мягкий тоник, богатый минералами. Питательные вещества в нем помогают растению оправиться от зимнего холода и сухости.

Что касается полезных веществ, то рисовая вода в частности содержит витамин B, который поддерживает здоровье клеток и стимулирует постепенное восстановление роста. Кроме того, в ее составе есть магний, фосфор и калий – незаменимые элементы для укрепления корневой системы. Здоровые корни позволяют орхидее накапливать больше энергии, поэтому с появлением достаточного количества света она сформирует крепкий цветонос и выпустит заметно большие бутоны.

Как использовать рисовую воду в конце зимы

Все, что нужно – это сохранить воду после приготовления риса. Главное условие: она не должна содержать соли, масла или приправ. Далее ее нужно правильно подготовить к использованию. Дайте воде полностью остыть, а затем смешайте одну часть рисовой воды с четырьмя частями вашей обычной жидкости для полива цветов. Смесь удобно налить в пульверизатор или лейку.

Почему рисовую воду важно разбавлять? Из-за большого количества крахмала, который она содержит. В умеренном количестве он полезен, но его избыток может "забить" почву и даже вызвать ожоги корней. Разведение чистой водой помогает жидкости свободно циркулировать в горшке и обеспечивает правильный дренаж.

Поливайте орхидеи таким раствором раз в четыре недели. Это укрепит корни, и уже весной, когда начнется активная фаза роста, растение отблагодарит вас пышным и здоровым цветением.

