Чем наточить тупой нож без кухонной точилки: делимся лайфхаком

Как наточить нож

Кухонный нож – главный кухонный инструмент, без которого практически невозможно обойтись на кухне. Но, очень часто ножи быстро тупятся и часто нет под рукой точилки. Тогда на помощь придут подручные средства, например, тарелки.

Как наточить нож

Редакция FoodOboz делится полезными лайфхаками, благодаря которым вы с легкостью наточите тупые ножи.

Керамическая кружка или тарелка

Обычная керамические кружки или тарелки могут заменить обычный точильный камень. Достаточно перевернуть сосуд и обратить внимание на дно. Обычно у более старых чашек оно имеет "обнаженную" и шероховатую керамическую основу, которая отлично подходит для заточки ножей.

Как наточить ножи чашкой

Чтобы воспользоваться этим методом, сначала тщательно вымойте кружку или тарелку, чтобы на них не было жира или грязи. А затем начните заточку, держа нож под углом примерно 10-15С ко дну сосуда. Выполните несколько движений с каждой стороны лезвия, пока оно не станет острым.

Острый нож

