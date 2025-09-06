Чем наточить тупой нож без кухонной точилки: делимся лайфхаком

Кухонный нож – главный кухонный инструмент, без которого практически невозможно обойтись на кухне. Но, очень часто ножи быстро тупятся и часто нет под рукой точилки. Тогда на помощь придут подручные средства, например, тарелки.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится полезными лайфхаками, благодаря которым вы с легкостью наточите тупые ножи.

Керамическая кружка или тарелка

Обычная керамические кружки или тарелки могут заменить обычный точильный камень. Достаточно перевернуть сосуд и обратить внимание на дно. Обычно у более старых чашек оно имеет "обнаженную" и шероховатую керамическую основу, которая отлично подходит для заточки ножей.

Чтобы воспользоваться этим методом, сначала тщательно вымойте кружку или тарелку, чтобы на них не было жира или грязи. А затем начните заточку, держа нож под углом примерно 10-15С ко дну сосуда. Выполните несколько движений с каждой стороны лезвия, пока оно не станет острым.

Также на OBOZ.сообщалось, как отмыть пригорелую кастрюлю без химии, но до блеска