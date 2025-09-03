Как отмыть пригорелую кастрюлю без химии, но до блеска: топ 6 домашних безопасных средств

Если у вас пригорела кастрюля, не спишет ее выбрасывать, ведь ее можно очень быстро отмыть простыми, домашними средствами, например, содой, уксусом, лимонной кислотой. Также эффективно помогают соль, хозяйственное мыло, газированные напитки или таблетки для посудомоечной машины, оставленные в воде до отслаивания нагара.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, чем качественно и быстро отмыть пригорелую кастрюлю.

Сода

Насыпьте 3-4 столовые ложки соды, залейте водой, чтобы покрыть нагар, и прокипятите в течение 15 минут.

Уксус и сода

Налейте в кастрюлю равные части белого уксуса и воды, добавьте столовую ложку соды. После того как смесь закипит, дайте ей постоять 10 минут, затем остудите и протрите.

Соль и лимонная кислота

Смешайте соль и лимонную кислоту 1:1, нанесите смесь на загрязненные участки, оставьте на 30-40 минут, а затем аккуратно протрите губкой.

Таблетки для посудомоечной машины

Положите таблетку в кастрюлю с водой, чтобы она покрывала пригоревшие участки. Доведите до кипения и оставьте на 15-25 минут.

Газированные напитки

Залейте пригоревшую кастрюлю газировкой и оставьте на несколько часов. Затем смойте размягченные остатки пищи.

Хозяйственное мыло

Натрите хозяйственное мыло на терке, добавьте в воду и оставьте кастрюлю отмокать на ночь.

Важные советы:

1. Для очистки используйте неабразивные губки, чтобы не повредить поверхность посуды.

2. Если пригоревший слой очень старый, можно оставить раствор с содой и перекисью водорода в кастрюле на всю ночь.

