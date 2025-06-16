Было всего 25 лет: на войне погиб разведчик ГУР Родион Пустовой. Фото

В боях против российских оккупантов погиб Родион Пустовой – разведчик тактической группы "Реванш" Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Погибший был спортсменом – играл в водное поло на позиции вратаря и получал медали на всеукраинском уровне.

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О смерти защитника сообщили на официальной странице Львовского профессионального колледжа спорта, где Родион учился и играл в водное поло на позиции вратаря. В 2015 году он завоевал бронзу на чемпионате Украины в составе команды колледжа.

"Еще недавно выступал в составе команды ЛУФК, завоевывая медали – теперь Родиону навсегда 25 лет", – говорится в сообщении колледжа.

Погибший родился 1 июля 1999 года. В 2016-м окончил колледж (тогда - ЛУФК), где был вратарем команды по водному поло. В 2015 году вместе с командой получил бронзовую медаль на чемпионате Украины.

После начала полномасштабного вторжения России Родион добровольцем стал в ряды защитников. Служил в составе тактической группы "Реванш" ГУР как разведчик-штурмовик.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июня в боях за Украину погиб 35-летний воин Анатолий Алексеенко из Житомирской области. Его жизнь оборвалась на Покровском направлении.

Также на Покровском направлении фронта погиб воин-гранатометчик Михаил Лецюк, который за преданную службу был отмечен несколькими военными наградами. Он проживал на Львовщине.

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