Был очень талантливым логистом: на войне погиб заместитель командира 110-й ОМБр Дмитрий Романюк. Фото

На войне во время выполнения боевого задания погиб заместитель командира 110-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Романюк. Это произошло 1 июля во время ракетного удара по Гуляйполю возле Днепра.

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В тот день в Гуляйполе погибло все командование 110 ОМБр. О смерти Дмитрия Романюка сообщил украинский военный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов.

"Во время ракетных ударов погиб наш боевой товарищ – Дмитрий Романюк, заместитель командира 110-й отдельной механизированной бригады", – написал Фирсов.

Он рассказал, что в 2022 году Дмитрий Романюк вместе с побратимами удерживал позиции в Авдеевке.

"Дмитрий был первым офицером, с которым я познакомился в Авдеевке в 2022 году. И во многом мне помог. К тому времени Дима уже имел звание майора, несмотря на свой молодой возраст — ему было всего 31", — поделился воспоминаниями военный.

Он отметил, что Романюк был очень талантливым логистом.

"В 2022-2023 годах он с побратимами делал по-настоящему невероятные вещи, которые позволяли 110-й бригаде долго удерживать позиции в Авдеевке", – написал Фирсов.

Военный рассказал, что собратья уважали Дмитрия Романюка и несмотря на молодой возраст уважительно называли его Викторович.

"Он успел сделать очень много для легендарной 110-й бригады", – отметил Фирсов.

Дмитрий Романюк был мужественным, спокойным, несокрушимым, с характером настоящего защитника. Так о нем написал Виталий Мацюк – и.о. городского головы Корсуня – Шевченковского, откуда родом Герой

"Его характер – пример настоящего защитника: решительный в действии, надежный в трудную минуту, стойкий, когда другие теряли силу. Его уважали все, кто имел честь с ним служить или работать.

А еще больше – ценили дома, здесь, в нашей громаде. Дмитрий был неравнодушным. Много сделал для общества: помогал, поддерживал инициативы, не ища благодарностей. В самые сложные моменты — он был рядом. И не только как военный, а как настоящий друг, как человек, на которого всегда можно было положиться", – написал Мацюк в Facebook.

1 июля весь день продолжался разбор завалов после российского ракетного удара по селу Гуляйполе. В результате обстрела есть потери – и военные, и гражданские.

Об этом сообщил во вторник президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Погибли командир 110-й механизированной бригады ВСУ, полковник Сергей Захаревич, другие ребята из бригады. Продолжается полное расследование обстоятельств этого удара – я жду доклад. Всем, кто был ранен, оказывают необходимую помощь. Более 30 человек были ранены. Мы обязательно ответим россиянам на этот удар", – сказал Зеленский.

Впоследствии стало известно о гибели в Гуляйполе начальника штаба 110 ОМБр Валерия Мирзаева. О его смерти сообщила волонтер Юлия Тодмачева.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 1 июля, в результате ракетного удара по Гуляйполю погиб полковник Сергей Захаревич – командир 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Он был профессиональным военным и офицером чести – так о нем отозвались в Генштабе.

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