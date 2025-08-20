Был настоящим патриотом, до последнего помогал армии: РФ убила в Нежине волонтера

Утром во вторник, 19 августа, в городе Нежин на Черниговщине вследствие удара российского беспилотника по сортоисследовательской станции погиб местный волонтер Евгений Гомоляко. Мужчине было 45 лет.

Об этом в Facebook сообщила жена погибшего Светлана Гомоляко. Она отметила, что жизнь ее мужа забрали обломки вражеского дрона.

"Проклятые обломки забрали у нас самое дорогое – мою любовь, нашего папу, сына, брата, дядю, внука, крестного, друга... Человека с большой буквы, доброго, искреннего, преданного, которого невозможно заменить", – написала Светлана.

Прощание с Евгением состоится в среду, 20 августа, в Покровской церкви в 14:00.

"Кто его знал, кому он был верным другом, поддержкой и примером – приходите провести его в последний путь. Он заслуживает, чтобы каждое сердце, которое он когда-то согрел, сегодня отдало ему свой последний долг..." – призвала жена волонтера.

Что известно об убитом Россией Волонтере

Евгений Гомоляко был основателем и главой благотворительного фонда STRONG Нежин. В последний день своей жизни он отправлял помощь Силам обороны Украины.

"Женька был настоящим мужественным патриотом, волонтером, он помогал всем. Еще вчера он паковал и отправлял посылки ребятам на передовую... Он всегда находил слова поддержки, приходил на помощь, был добрым, веселым, светлым. У него были планы на жизнь, но эта проклятая война все забрала", – написала знакомая семьи Марина Любомирская.

Как рассказала "Суспільному" знакомая погибшего, местная жительница Ольга, мужчина получил ранение в голову.

"И скорая приехала, и ГСЧС, все приехало, но уже поздно было, потому что ему попало в голову. Очень-очень хороший парень был. У него семья, все хорошо. Очень человек был хороший", – сказала женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, на одном из самых горячих направлений, Покровском (Донецкая область), военный страны-оккупанта безжалостно расстрелял гражданского. Украинские правоохранители начали расследование военного преступления.

