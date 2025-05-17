Был единственным сыном у родителей: на фронте погиб 20-летний воин с Луганщины. Фото

В боях за Украину на Харьковщине погиб молодой воин с Луганщины Алексей Подрез. Когда его малую родину оккупировали россияне, захватчики задерживали молодого украинца за патриотическую позицию, впоследствии ему удалось вырваться на подконтрольную территорию.

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В прошлом году Алексей оставил учебу в университете, чтобы защищать Украину с оружием в руках, он погиб, выполняя боевое задание на Харьковщине. Трагическое известие сообщили в Сватовской районной военной администрации.

"С глубокой скорбью сообщаем, что в российско-украинской войне, защищая родную землю, погиб наш земляк – Подрез Алексей Сергеевич, уроженец поселка Новоселовское. Ему было всего 20 лет", – говорится в сообщении.

Алексей, рассказали на малой родине воина, был единственным ребенком у родителей. В 2022 году, когда Россия начала полномасштабное вторжение, он заканчивал Куземовский лицей. Далее же - поступил в Ужгородский национальный университет.

После второго курса обучения, в июне 2024 года, молодой украинец добровольцем пошел в Национальную гвардию Украины, чтобы защищать родную землю с оружием в руках. И на малой родине говорят: он слишком любил Украину, чтобы поступить иначе.

"С юного возраста Алексей проявлял себя как искренний патриот, добрый, ответственный и сдержанный парень. В начале временной оккупации родного поселка он вместе с товарищем противостоял врагу – ночью разрисовывал столбы украинскими флагами, за что был задержан оккупантами. Впоследствии ему удалось выехать на подконтрольную Украине территорию. На передовой Алексей остался таким же – верным присяге, преданным Украине, бесстрашным", – отметили в Сватовской РВА.

Свой последний бой с врагом Алексей Подрез принял во время выполнения боевого задания в мае этого года на Харьковщине.

"20 лет... 20 лет света, силы, мечты, отваги, которые оборвались из-за жестокой войны. Мы никогда не забудем его подвиг. Мы склоняем головы перед родителями, которые вырастили настоящего Героя. Светлая память, почет и вечная слава Алексею Подрезу. Герои не умирают. Они живут в сердцах свободных людей. Вечная слава. Вечная память", – резюмировали в Сватовской РГА.

Напомним, ранее стало известно, что от тяжелых ранений скончался военный сапер, актер Ярослав Швец. Он получил тяжелые ранения 2 мая. За жизнь защитника Украины боролись врачи в немецком Дортмунде, однако спасти его медикам не удалось: 9 мая сердце мужественного украинца, которому было всего 26, остановилось навсегда.

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