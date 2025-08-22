Будут цвести еще пышнее: чем можно подкормить розы в конце лета

Розы относятся к тем растениям, которые радуют нас своим цветением до глубокой осени. Но, чтобы они чувствовали себя хорошо и в холодную погоду, за ними нужно правильно ухаживать и подкормить.

Так за лето почва как правило становится плотнее и начинает пропускать к корням растений меньше влаги и воздуха. Что делать, чтобы восстановить структуру почвы и сделать ее снова пригодной для выращивания роз, издание Express поинтересовалось у профессиональных садоводов компании The House of Terra. По словам специалистов, вам в этом поможет гуща от утреннего кофе.

"Кофейная гуща, как правило, является любимой пищей земляных и дождевых червей. Это пойдет на пользу розам, поскольку черви хорошо аэрируют почву, улучшая ее структуру и дренаж воды", – объяснили в компании.

Чтобы увеличить активность червей, им можно дать дополнительную пищу. И именно кофейная гуща способна стать такой пищей. При этом они переваривают кофе, высвобождая из него азот, который сам по себе является хорошим удобрением для растений. Он отвечает за рост листьев, а большие листья позволяют растениям получать больше энергии от солнца. Поэтому пользу от такого удобрения получают все.

Еще одно полезное свойство кофейной гущи заключается в том, что она способна отпугивать вредителей. Так слизни не переносят ее резкий кислый запах и стараются держаться от клумбы подальше.

Как правильно воспользоваться кофейной гущей для подкормки роз

Сначала соберите влажную кофейную гущу и поместите ее в поддон. Поставьте этот поддон возле окна, чтобы масса просохла на солнце.

Кофе действительно может помочь растениям, но это кислое вещество, поэтому важно использовать не свежий кофе, а тот, из которого вы ранее приготовили напиток. Он будет содержать меньшую концентрацию питательных веществ и не нанесет этим вреда вашим розам.

Когда кофе подсохнет, просто рассыпьте примерно 200 граммов гущи вокруг каждого розового куста в вашем саду. Не нужно закапывать кофейную гущу в почву, поскольку это может повредить корни. Вместо этого обязательно полейте розы примерно 7 литрами воды. Это поможет частичкам кофе естественным образом попасть в землю.

Подкормить розы кофейной гущей в августе-сентябре нужно только один раз, но это поможет им стать намного крепче. А еще подготовиться к зиме.

