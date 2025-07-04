'Будет другой, но будет': в МОН опровергли информацию о необязательности военной подготовки для студентов

Министерство образования и науки Украины опровергает информацию о том, что так называемая "Базовая общая военная подготовка" не будет обязательной для студентов со следующего учебного года. Такая подготовка, "вероятно, будет другой, но все же будет".

Видео дня

С опровержением слов заместителя министра образования Михаила Винницкого выступил сам чиновник. Он утверждает, что в масс-медиа его "информация подана неточно и часто, к сожалению, воспринята неверно".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Михаил Винницкий заявил, что курс БОВП (то есть, базовой общей военной подготовки), преподавание которого начнется с 1 сентября в вузах, не будет обязательным для всех студентов.

"Сейчас в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13347, которым предлагается ввести во все образовательные программы профессионального предвысшего и высшего образования, вместо курса "БОВП" (который завершается присуждением военно-учетной специальности и принятием военной присяги) дисциплину "Основы национального сопротивления". Предусмотрено, что эта дисциплина будет обязательной для всех студентов и студенток второго года обучения всех колледжей и университетов Украины", – теперь говорит Винницкий.

По его объяснениям, дисциплина "Основы национального сопротивления" будет с "акцентом на домедицинской помощи, теоретическом компоненте огневой подготовки, и ознакомлении с современными цифровыми технологиями в секторе безопасности и обороны". А полевые учения предлагается сократить.

Вместо полного цикла огневой подготовки, что есть в структуре мобилизационного курса БЗВП, будут короткие выезды на полигоны для усвоения базовых навыков поведения с оружием и ориентации.

Чиновник также говорит, что в законопроекте есть положения, которые делают возможным прохождение указанной дисциплины теми студентами, которые по религиозным убеждениям не могут держать оружие в руках. Для них будет увеличен компонент домедицинской помощи, утверждает Винницкий.

"Полноценный курс БЗВП для всех студентов не нужен. А курс "Основы национального сопротивления" – это о подготовке к потенциальным угрозам, с которым может в будущем столкнуться любой гражданин Украины", – отмечает замминистра.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как изменится базовая общевойсковая подготовка в вузах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!