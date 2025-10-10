Большинство украинцев поддерживает создание Правительства национального единства – опрос КМИС

Среди украинцев преобладает благосклонное отношение к идее создания Правительства национального единства на основе широкого объединения всех патриотических сил в парламенте и вне его. Это касается и тех, кто доверяет президенту Украины Владимиру Зеленскому, и тех, кто его не поддерживает.

Видео дня

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии. Его проводили с 19 по 28 сентября 2025 года.

По результатам этого социсследования, 49% опрошенных ответили, что они положительно относятся к такой идее. Зато только 8% имеют негативное отношение. Остальные респонденты имеют или нейтральное (39%), или неопределенное (4%) отношение", - указывается в отчете по результатам опроса.

Отмечается, что во всех регионах Украины население довольно благосклонно относится к идее Правительства национального единства. При этом наибольшей поддержкой идея пользуется на западе Украины.

И среди тех, кто доверяет президенту Украины Владимиру Зеленскому, и среди тех, кто ему не доверяет, отношение к идее Правительства национального единства достаточно благосклонное.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, комментируя результаты опроса, отметил, что в ходе опроса ставился вопрос об объединении сил в парламенте и вне его, и, очевидно, часть респондентов рассчитывает, что и силы вне парламента смогли бы принять должное участие в таком Правительстве национального единства.

"Так, в Украине наибольшее доверие имеют Силы обороны и волонтеры, поэтому многие хотели бы, чтобы представители военных и волонтерских кругов были бы представлены на руководящих должностях. Кроме этого, надо учитывать отношение украинцев к партиям и политикам как потенциальным участникам такого широкого объединения. Как мы видели, в случае ни одной фракции в парламенте большинство не считает ее деятельность полезной, но при этом 59% (то есть большинство населения) благосклонно оценивают деятельность хотя бы одной фракции. С добавлением авторитетных сил вне парламента этот показатель был бы еще выше. Очень возможно, что в случае налаживания конструктивного (в частности, без взаимных оскорблений и враждебной риторики) и эффективного сотрудничества, украинцы могли бы толерантно воспринять, что такое широкое объединение включает и их политических оппонентов. То есть все-таки приоритетом является эффективность сотрудничества", – объяснил Грушецкий.

Опрос проводился с 19 по 28 сентября 2025 года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах, подконтрольных правительству Украины. Было опрошено 1029 респондентов в возрасте 18 лет и старше.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!