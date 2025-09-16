Безопасность для образования: KFC и savED обустроили укрытие для школьников Балаклеи

К началу нового учебного года еще одна школа Харьковщины получила современное и безопасное образовательное пространство. Обустроить укрытие в городе Балаклея удалось благодаря совместной инициативе международного фонда savED и компании KFC Украина – "Сбор со звездочкой".

Сейчас в Балаклейской школе учится более 470 детей, для которых в рамках проекта была приобретена мебель, техника, гаджеты, книги и настольные игры. Поэтому отныне школьники имеют не только защищенное место во время воздушных тревог, но и полноценное пространство для обучения и досуга.

Новое укрытие открылось 1 сентября – во время праздничной линейки для старшеклассников. Поздравить учеников приехали представители благотворительного фонда и KFC, для которых дети провели экскурсию по подземному пространству.

"В условиях войны укрытия становятся не только требованием безопасности, но и гарантией того, что дети могут продолжать обучение, общаться с друзьями и развиваться даже в самые сложные времена. Это шанс сохранить ощущение стабильности и детства, которое так важно для их психологического благополучия", – отметила Алина Киптик, СЕО франчайзи KFC в Украине.

Проект "Сбор со звездочкой" был основан два года назад с целью создания безопасных образовательных пространств для детей в прифронтовых регионах. Важной его составляющей является привлечение общества. Так в сети ресторанов KFC гости могут приобрести специальные благотворительные позиции, которые позволяют каждому сделать свой вклад в будущее детей.

Балаклея стала уже третьей школой, где благодаря "Сбору со звездочкой" появилось современное укрытие. Ранее такие пространства обустроили в Николаеве и Запорожье. Сегодня KFC Украина с партнерами продолжает развивать инициативу, чтобы еще больше детей в прифронтовых регионах имели доступ к безопасному обучению и ощущению стабильности.