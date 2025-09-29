Без сырых яиц: самый вкусный и густой домашний майонез за 2 секунды

Один из самых популярных соусов к салатам и закускам – майонез. Готовить его не обязательно только из сырых яиц, лучшей альтернативой будет майонез из вареных яиц.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного домашнего майонеза из вареных яиц и воды.

Ингредиенты:

3 вареных яйца

60 мл рафинированного масла

2 ст. л. воды

1 зубчик чеснока

1 ч. л. горчицы

соль по вкусу

1 ст. л. уксуса или сок половины лимона

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты переложите в чашу блендера и перебейте до однородности.

2. Храните майонез в стеклянной посуде в холодильнике не дольше 2-3 дней.

