УкраїнськаУКР
русскийРУС

Без сырых яиц: самый вкусный и густой домашний майонез за 2 секунды

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
396
Без сырых яиц: самый вкусный и густой домашний майонез за 2 секунды

Один из самых популярных соусов к салатам и закускам – майонез. Готовить его не обязательно только из сырых яиц, лучшей альтернативой будет майонез из вареных яиц.

Видео дня
Без сырых яиц: самый вкусный и густой домашний майонез за 2 секунды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного домашнего майонеза из вареных яиц и воды.

Без сырых яиц: самый вкусный и густой домашний майонез за 2 секунды

Ингредиенты:

  • 3 вареных яйца
  • 60 мл рафинированного масла
  • 2 ст. л. воды
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ч. л. горчицы
  • соль по вкусу
  • 1 ст. л. уксуса или сок половины лимона

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты переложите в чашу блендера и перебейте до однородности.

Без сырых яиц: самый вкусный и густой домашний майонез за 2 секунды

2. Храните майонез в стеклянной посуде в холодильнике не дольше 2-3 дней.

Без сырых яиц: самый вкусный и густой домашний майонез за 2 секунды

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: