Без сырых яиц: самый вкусный и густой домашний майонез за 2 секунды
Один из самых популярных соусов к салатам и закускам – майонез. Готовить его не обязательно только из сырых яиц, лучшей альтернативой будет майонез из вареных яиц.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного домашнего майонеза из вареных яиц и воды.
Ингредиенты:
- 3 вареных яйца
- 60 мл рафинированного масла
- 2 ст. л. воды
- 1 зубчик чеснока
- 1 ч. л. горчицы
- соль по вкусу
- 1 ст. л. уксуса или сок половины лимона
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты переложите в чашу блендера и перебейте до однородности.
2. Храните майонез в стеклянной посуде в холодильнике не дольше 2-3 дней.
