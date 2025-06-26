Без отца остался маленький сын: на Сумщине погиб молодой защитник из Кривого Рога. Фото

21 июня во время выполнения боевого задания на Сумщине погиб военнослужащий Станислав Барнет из Кривого Рога с позывным "Манюня". Ему было всего 30 лет.

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Об этом сообщает местное издание "Рудана". До полномасштабного вторжения России Станислав окончил Политехнический профессиональный колледж Криворожского национального университета, имел семью и воспитывал сына.

После начала войны он добровольно присоединился к рядам территориальной обороны и с первого дня защищал Украину с оружием в руках.

Один из сослуживцев, Анатолий Андрусик, отметил, что Стас Барнет был не просто воином – он был примером для многих.

"Для всех нас Стас был большим примером воина, семьянина, побратима и хорошего человека. Невозможно передать словами ту боль, которую мы сейчас переживаем. Стас с первых дней полномасштабной войны вступил в ряды теробороны, был настоящим сыном своего государства. Он мужественно и преданно защищал страну от российских оккупантов. 21 июня его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания на Сумщине", – отметил он.

У погибшего остались жена и маленький сын, который теперь будет расти без отца.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковском направлении фронта погиб воин 3-й ОШБр Виталий ("Турист") Карвацкий со Львовщины. Он был оператором FPV-дронов.

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