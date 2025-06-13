Без отца осталась дочь: от тяжелых ранений умер сержант взвода БпАК из Кривого Рога. Фото

В больнице Днепра от тяжелых ранений, полученных на передовой в боях с российским оккупационным войском, умер защитник родом из Кривого Рога Сергей Сулейманов. Его жизнь оборвалась в результате полученной на передовой минно-взрывной травмы.

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Сердце защитника Украины остановилось 29 мая. О потере сообщили на Facebook-странице предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог", где раньше работал Сергей.

До того, как отправиться на фронт, он был бригадиром слесарей-ремонтников цеха ремонта металлургического оборудования № 4. Его бригада ремонтировала электромостовые краны на блюминге.

Сменный мастер ЦРМУ-4 Александр Семенюк рассказал, что эта работа непростая и в коллективе часто возникали горячие дискуссии. Сергея уважали за его профессионализм, опыт, умение находить со всеми общий язык, спокойный и уравновешенный характер.

"Сергей всегда умел вовремя успокоиться и примирить коллег. Он делал свое дело оперативно и качественно. Когда я получил должность мастера, Сергей стал бригадиром, и лучшего бригадира не найти. Известие о его смерти стало страшной новостью для нас", – рассказал о коллеге Александр.

Сергея Сулейманова мобилизовали в ряды Сил обороны Украины в июле 2023 года. Он защищал Родину на наиболее горячих направлениях на фронте, служил в должности главного сержанта взвода беспилотных авиационных комплексов.

В мае 2025 года во время выполнения боевого задания военнослужащий получил тяжелую минно-взрывную травму. Днепровские врачи боролись за жизнь бойца, однако 29 мая его сердце не выдержало.

Своего защитника дома не дождались дочь Камила и жена Юлия.

"Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам нашего защитника", – добавили в АМКР.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кривом Роге 12 июня попрощались с военнослужащим Анатолием Хоменко, который служил в 5-й отдельной штурмовой бригаде. Он погиб в боях с российским вражеским войском еще 8 мая 2024 года.

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