Бензин в СССР был не для всех: как делили топливо

В Советском СССР все, что касалось транспорта и топлива, принадлежало государству и работало по централизованным правилам. Грузовики, автобусы, заправки – все находилось под контролем государственных структур.

Видео дня

Это порождало вопрос: если и транспорт, и бензин были государственными, имел ли смысл расчет наличными с водителем? Или же горючее отпускалось исключительно по служебной необходимости?

Ответ кроется в истории появления и развития топливных талонов, которые в СССР выполняли роль своеобразных "пластиковых карточек" своего времени. Введение этой системы стало одним из способов контроля расходов и обеспечения транспорта горючим.

Региональные ограничения

К середине 1960-х в каждой республике и области СССР действовали собственные управления нефтесбыта – всего около 40. Каждое из них выпускало локальные топливные талоны, которые выдавались водителям перед рейсом. Количество талонов определялось по установленным нормам с учетом маршрута и среднего расхода горючего. Однако эти талоны действовали только в пределах "своего" региона, а для междугородних рейсов приходилось брать наличные, что создавало финансовые и безопасностные риски. Частные автовладельцы тогда были в еще худшем положении – им разрешали заправляться только на отдельных АЗС за наличные.

Единая система талонов

Чтобы унифицировать процесс, с 1 января 1965 года ввели общесоюзные топливные талоны, которые печатал "Госзнак". Для каждого вида топлива – бензина разных марок, зимнего и летнего дизеля, моторных масел и технических жидкостей – выпускали отдельные талоны. Объем талонов варьировался: бензин – от 5 до 100 литров, дизель – от 20 до 100 литров. Это позволило упростить учет, особенно во время дальних перевозок, и сделало междугородние поездки более безопасными.

Продажа талонов на бензин

После реформы владельцы легковых авто смогли приобрести талоны в розницу и заправляться на тех же станциях, что и грузовики. Это ликвидировало разделение заправок на "служебные" и "частные" и сделало поездки значительно комфортнее. Автотуристы получили возможность планировать маршруты без риска остаться без топлива в отдаленных регионах, а также избежали необходимости возить с собой крупные суммы наличных.

В то же время нововведение имело и слабое место – срок действия талонов ограничивался лишь 8 днями. Если водитель не успевал их использовать, они становились недействительными, а возврат или обмен не предусматривался. Это заставляло тщательно планировать маршруты и объем заправок, чтобы не потерять деньги.

Горючее не выдавалось бесплатно. Каждый литр учитывался, а талоны или выданная наличность были формой контроля. Каждый автопарк и ведомство вели подробную отчетность, и даже плановые рейсы проходили по четким бюрократическим процедурам.

На днях OBOZ.UA писал об автомобилях, которые нельзя было приобрести в СССР.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.