'Армия чести и достоинства': Наев поздравил украинцев с Днем защитников и защитниц, указав на веру в победу

Украинская армия наполнена верой в победу в войне с врагом и ежедневно демонстрирует миру, что ее воины являются людьми чести и достоинства.

Об этом говорится в поздравлении генерал-лейтенанта Вооруженных Сил Украины Сергея Наева по случаю Дня защитников и защитниц.

"Я вижу в ваших глазах не только усталость войны, но и огонь веры в победу. Вы доказываете миру: украинская армия – это армия чести и достоинства", – написал Наев.

Он отметил, что в этот день "сердце каждого украинца полно благодарности тем, кто держит небо над нами и кто в тылу добросовестно выполняет свой долг, защищая народ и землю".

"Склоняем головы перед воинами, которые сегодня сдерживают врага, и перед теми, кто отдал за Украину самое дорогое – свою жизнь. Имена каждого Героя и Героини навсегда вписаны в нашу историю. Вы – символ несокрушимости и силы нации", – резюмировал Наев.