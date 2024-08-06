Аномальное тепло или холод? Синоптики дали прогноз, какой погоды ждать в Украине осенью

В последние годы в сентябре в Украине сохраняется теплая погода и метеорологическое лето, иногда с жарой до +38 градусов. В среднем среднесуточная температура в сентябре составляет 13-17 градусов тепла, но в последнее время наблюдается тенденция к повышению температуры на 1-2 градуса выше нормы.

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Об этом изданию OBOZ.UA рассказала заведующая отделом метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня. Она отметила, что давать точные прогнозы на сезон через месяц-два рано, поэтому можно говорить только об общих тенденциях погоды.

"Есть тенденция, что в последние 20 лет чаще всего сентябрь бывает теплым, еще длится лето. До 20-25 сентября среднесуточная температура может составлять +15 градусов и даже выше. Это значит, что у нас еще продолжается метеорологическое лето. А бывают годы, когда с первого дня сентября погода прохладная и дождливая", – говорит Голеня.

Среднесуточная температура в сентябре в Украине обычно составляет 13-17 градусов тепла, на юге Украины она может составлять до +20, в то время как в горных районах может быть прохладнее – всего 9-15 градусов. Максимальные зафиксированные температуры сентября достигали 33-38 градусов жары, а абсолютный минимум ночью составлял 1-8 градусов мороза.

"Бывает сентябрь очень жаркий – до +38 на юге и юго-востоке, на севере и западе до +30...+35. А бывает, что с севера идет вторжение холодного арктического воздуха и могут быть даже заморозки. Но в последние годы наблюдается тенденция к тому, что температура воздуха обычно в среднем на 1-2 градуса выше нормы", – отмечает синоптикиня.

В октябре можно ожидать бабье лето, которое обычно случается каждый год и может длиться от трех дней до недели или даже десяти дней, в зависимости от погоды.

Ноябрь, в свою очередь, уже начинает быть приближенным к зиме. Этот месяц обычно более дождливый и пасмурный.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко рассказала, что после непродолжительного похолодания в Украину снова может вернуться аномальная жара. По ее словам, столбики термометров в некоторых регионах поднимутся до +40 °С.

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