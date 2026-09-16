Агрессивные энергии попытаются захлестнуть всех, день конфликтный, но держите себя в руках: гороскоп на 16 сентября

В среду, 16 сентября 2026 года, Луна в Скорпионе заставит нас сосредоточиться на работе и обязанностях. Все сложится хорошо, но лучше избегать разговоров и откровенных бесед с упрямыми людьми, так как их замечания могут нас расстроить. Несмотря на это, день благоприятствует принятию ответственных решений.

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Астрологи утверждают, что после обеда царит более радостная атмосфера, так как Луна войдет в Стрелец в 18:42. Давайте займемся своими увлечениями, ведь остаток дня будет благоприятен для удовольствий и развлечений, пишет Vogue.

Овен

Когда другие жалуются, вы сохраните спокойствие и оптимизм. Меркурий в оппозиции поможет вам утешить кого-то или дать дельный совет по сложному вопросу. Финансы и отличная организация – ваши сильные стороны с сегодняшнего дня. Тригон Луны во второй половине дня благоприятствует завоеванию дружбы и даже популярности. Только не обещайте слишком много тому, кто злоупотребил вашим доверием в прошлом. Сегодня вам не нужно жертвовать собой ради кого-либо.

Телец

Будьте осторожны со словами и избегайте раздражать людей, так как бунтарское настроение может вас захлестнуть. Вы можете даже нарушить правила или действовать против них, что повлечет за собой последствия. Лучше сосредоточиться на делах, требующих концентрации и усилий, а не отвлекаться и решать чужие проблемы. Венера в оппозиции благоприятствует социальной активности, позволяя вам немного расслабиться.

Близнецы

Вы легко наверстаете упущенное в работе, домашних делах и покупках. Вы будете сосредоточены и решительны, а квадратура Солнца поможет вам сосредоточиться на важных вопросах. Соединение Урана с другими планетами склонно менять планы, но никакая путаница или сплетни не повлияют на вас. Вечером настанет время вознаградить себя за тяжелый день. Сериал или хорошая книга поднимут вам настроение.

Рак

Вы почувствуете себя способными преодолеть трудности, а соединение Марса придаст вам сил. Действуйте, но не нервничайте и помните, что другие желают вам добра. Помните о своих обещаниях, и всё встанет на свои места. Вечером самое время расслабиться, сходить на свидание или потанцевать. Тригон Венеры благоприятствует любви и новым знакомствам. Если вы одиноки, наберитесь смелости, потому что при поддержке тригона Луны вы можете встретить кого-нибудь приятного.

Лев

Будьте бдительны, так как день благоприятствует неожиданным событиям. Юпитер в соединении обеспечит благоприятный исход событий. Возможно, вы даже заключите выгодную сделку. Только не слишком беспокойтесь о поведении других людей, так как вы можете без необходимости оттолкнуть кого-то. Вечер благоприятствует росту, обучению и раскрытию тайн. Меркурий в секстиле советует вам быть более любознательными.

Дева

Отстаивайте свои взгляды и говорите о своих успехах, вместо того чтобы стыдиться их. Некоторые люди хотят вас улучшить и исправить, но на самом деле они тайно завидуют. Не принимайте всё близко к сердцу, чаще улыбайтесь, и вам будет легче добиться успеха. Вечером у вас появится время для отдыха и размышлений. Вы можете принять решения относительно своей диеты или образа жизни, а квадратура Луны благоприятствует медитации и йоге.

Весы

Соединение Меркурия благоприятствует вашей карьере, и сегодня вам также сопутствует удача в финансовом плане. Думайте о деньгах и продвижении по службе, но не ввязывайтесь в интриги. Придерживайтесь своих принципов и идеалов, и у вас все получится. Вечером подумайте о удовольствиях, вкусной еде и комфорте; это поможет вам быстро восстановить силы.

Скорпион

Вы будете ответственно относиться к своим обязанностям, чтобы не отстать. Соединение Луны с вашим знаком способствует появлению хороших идей, связанных с бизнесом, деньгами и организацией работы. Вы сдержите свои обещания, данные другим, но вечером займитесь личными делами. Ужин на двоих — отличная идея, и благодаря соединению Венеры вы будете романтичны. Если вы одиноки, ищите возможности для приятного общения.

Стрелец

Вы будете чувствительны, и благодаря этому многие обиженные люди найдут в вас защитника. Вы можете действовать, но не позволяйте никому полностью испортить вам настроение грустными историями. Предлагайте помощь и совет, а затем сосредоточьтесь на своих делах. Стоит заняться своими обязанностями на работе. Также стоит позаботиться о доме и его окрестностях, чтобы чувствовать себя комфортнее. Вечером Луна в вашем знаке придаст вам сил и поможет составить интересные планы на завтра.

Козерог

Вы будете полны энергии и жизнерадостности, и день пролетит незаметно. Секстиль Луны очень благоприятен для вас, поэтому смело беритесь за важные дела. Вы легко справитесь с самыми важными вопросами, и у вас останется много времени для удовольствий или бесед с друзьями. Стоит совершить несколько быстрых покупок во второй половине дня^ квадрат Меркурия поможет вам найти различные выгодные предложения.

Водолей

У вас будет больше обязанностей, чем обычно, поэтому не отвлекайтесь. Лучше всего составить план утром и придерживаться его, и тогда все получится. Будьте осторожны в отношениях сегодня, так как вы можете слишком эмоционально реагировать. Не критикуйте недостатки, которые вы недавно заметили у близкого человека. Лучше прогуляться или заняться йогой и отдохнуть. Вечером займитесь хобби, почитайте хорошую книгу или посмотрите фильм, Меркурий в тригоне будет благоприятным.

Рыбы

Венера в тригоне будет мотивировать вас к действию. Ваши новые идеи будут оценены по достоинству, а тот, кто был строг, станет более понимающим. День также благоприятствует быстрому решению деловых или официальных вопросов. После обеда – время для отдыха, а не для покупок или уборки. На свидании кто-то исполнит вашу мечту, если у вас хватит смелости это озвучить. Венера в тригоне способствует большей эмоциональной открытости.

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