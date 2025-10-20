71% украинцев подтверждают: чем больше аптек, тем легче купить лекарства

По данным социологического опроса, проведенного весной 2025 года, 71% украинцев подтверждают: чем больше аптек в их населенном пункте, тем легче купить нужные лекарства. Еще 66,8% респондентов отмечают, что большое количество аптек позволяет найти препараты по более низкой цене.

Видео дня

Такие показатели объясняются особенностями украинского рынка. В отличие от стран с развитым медицинским страхованием и системами возмещения стоимости лекарств, Украина только формирует эти механизмы. Поэтому разветвленная сеть аптек остается единственным способом гарантировать доступность медикаментов по всей стране.

Тест на устойчивость и экономический эффект

Война показала критическую важность количества аптечных точек. Во время блэкаутов электронные рецепты перестали работать из-за отсутствия связи. Крупные сети решили проблему, установив генераторы в своих точках. Это позволило продолжить работу государственных программ – "Доступные лекарства", бесплатное обеспечение инсулином, компенсацию стоимости препаратов. Ограничение количества аптек в тот момент означало бы, что миллионы пациентов остались бы без государственной поддержки.

Аптечный рынок обеспечивает 45 тысяч рабочих мест для фармацевтов по всей Украине. Каждая аптека формирует налоговые поступления в бюджет, платит аренду помещений, выплачивает зарплаты. Эти деньги возвращаются в экономику через потребление и инвестиции.

Крупные сети получают преимущество при закупках из-за возможности договариваться о скидках с производителями и импортерами. Впрочем, конкуренция на украинском фармрынке происходит преимущественно не из-за цены – наценки регулируются государством. Аптеки соревнуются за качество обслуживания и удобство расположения.

Мнение потребителей

Большинство украинцев (56,9%) считают, что конкуренция между аптеками положительно влияет на потребителей – улучшает ассортимент и ценовую политику. Такая модель, когда крупные сети работают рядом с небольшими независимыми точками, является стандартом для розничной торговли в мире.

При отсутствии полноценного медицинского страхования разветвленная сеть аптек остается предохранителем доступности лекарств в Украине – от повседневных препаратов до жизненно необходимых медикаментов в кризисных ситуациях.