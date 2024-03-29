29 марта 1933 года британский журналист Гаррет Ричард Вон Джонс опубликовал свой первый репортаж о Голодоморе в Украине.

Немедленно на него обрушилась целая лавина обвинений во лжи. Представители "демократической" и "правдивой" западной прессы, среди которых были корреспондент агентства "Юнайтед Пресс" Юджин Лайонс и лауреат Пулитцеровской премии, руководитель бюро газеты "Нью-Йорк Таймс" в Москве Уолтер Дюранти яростно отрицали сам факт голода.

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Жару піддавав лауреат Нобелівської премії з літератури знаменитий Бернард Шоу. У 1931 році він побував в СРСР, обжирався "халявними" смаколиками, за рахунок радянського уряду мешкав у суперрозкішному номері готелю "Метрополь".

Після цього, повернувшись до Британі, Шоу заявив, що Ленін, цей тупий примітивний недоучка і маніяк був "найчистісіньким інтелектуалом", а Сталіна оголосив "справжнім джентльменом".

Тому, прочитавши в газетах репортажі Джонса, цей старий негідник оголосив його брехуном. Бо бачив у Сталіні "вождя усіх часів і народів", а в СРСР - "суспільством майбутнього".

Пізніше західні журналісти, які цькували Ґарета Джонса визнали, що це не він брехав, а - вони. На "прохання" радянської влади. Щоб мати від неї преференції. Зокрема, допуск на політичні процеси, котрі якраз розгорталися в СРСР.

Наказ брехати надійшов від заступника завідувача Відділу преси та інформації Народного комісаріату закордонних справ Костянтина Уманського. От як про це згадував Юджин Лйонс:

"Ми визнали цього чортового Джонса брехуном, хоча й в обтічних фразах, щоб заспокоїти свою совість. Потім, коли з брудною справою було покінчено, хтось послав за горілкою і закускою, Уманський приєднався до святкування, і вечірка тривала до ранку".

Волтер Дюранті брехав ще й на "прохання" американської влади. В США якраз вирувала "Велика депресія", яку прагнув подолати президент Рузвельт. Подолати, за рахунок життя мільйонів українців.

Бо саме у 1933 році тривав процес дипломатичного визнання Сполученими Штатами СРСР з тим, аби дати можливість американським фірмам вже відкрито (до того вони працювали "в тіні") заробляти в Союзі й таким чином долати "Велику депресію".

Загалом в СРСР американці заробили колосальні кошти - у переводі на сучасний долар - 500 мільярдів. Це було б незручно робити, якби світові було відомо про смерть мільйонів українських дітей від штучно організованого комісарами голоду.

Не лише американці заробляли в СРСР. Британці, німці, французи, данці не відставали. Загалом з 1931 по 1941 роки західними компаніями в СРСР було збудовано самих лише промислових об`єктів понад 1500.

Скільки задешево було придбано в СРСР пшениці і залізної руди, лісу і марганцю, цукру і нафти, золота і картин старих майстрів з Третьяківської галереї - сказати важко. Але точно відомо, що саме за рахунок життя українських, казахських, білоруських дітей США та Європа подолала економічну кризу 30-х.

Коли вам розповідатимуть про "західні цінності" - згадуйте цю огидну історію і пам`ятайте: сподіватися на альтруїстичну дружбу з боку будь-якої країни світу - страшна наївність. Відомий американський вислів: "Нічого особистого - лише бізнес". Тому, якщо ми не будемо сильні, нас продадуть не дуже дорого якщо буде вигідно.

Волтер Дюранті помер у віці 73 років у славі та почестях.

Юджин Лайонс - у віці 86 років.

Бернард Шоу дожив до 94 років і досі вважається великим гуманістом ХХ століття.

А Ґарету Річарду Вон Джонсу помстилися радянські спецслужби. Журналіста, який мав мужність говорити правду, було викрадено й убито 12 серпня 1935 року. Наступного дня йому мало би виповнитися 30...