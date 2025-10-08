2000 спасенных животных: 'Интерпайп' Пинчука присоединился к развитию приюта для животных

"Интерпайп" Виктора Пинчука начал системную поддержку приюта для животных "Пегас" на Днепропетровщине. Бизнес помог построить новые вольеры для животных, передал корм, посуду для кормления и портативный рентген аппарат для ветклиники на территории приюта.

В "Пегасе" может находиться до 2000 животных, большинство – эвакуированы из зоны боевых действий. Здесь есть пес с Херсонщины, спасенный после затопления – его вынесла вода вместе с будкой. Другого привезли из Донецкой области с контузией и осколочными ранениями. Благодаря уходу он восстановился и остался добрым и общительным. Подобных историй в приюте сотни. Некоторые животные имеют инвалидность.

"Мы работаем более 15 лет. С самого начала мы забирали больных и искалеченных животных, выкупали тех, кого продавали на убой. С начала войны к нам начали попадать искалеченные и брошенные животные из зоны боевых действий, часто привозят тех, кого владельцы не знают куда девать во время эвакуации. Много животных достали из-под завалов с контузиями и травмами. Учитывая, что количество животных растет, нам не хватало мест для размещения и нужно строить дополнительные. И без помощи нам здесь не обойтись", – рассказывает соучредитель приюта Елена Русина.

Большинство жителей приюта – собаки и коты, но в "Пегасе" живут также лошади, ослы, коровы, козы, овцы, свиньи, еноты, енотовидные собаки, лисы, волк, дикие и домашние птицы и даже верблюд. Приют имеет на территории собственную ветклинику со стационаром, где лечат подопечных. Часть бездомных удается пристроить в новые семьи, остальные остаются в приюте.

"Пегас" – один из лучших приютов в Украине. Здесь все организовано с заботой: у собак есть собственные будки, вольеры и большая зона выгула. Именно здесь нашли приют бездомные животные, которых раньше подкармливали наши работники возле заводов. Для "Интерпайп" поддержка такого приюта – действительно честь. Это часть нашей политики корпоративной ответственности – помогать там, где это действительно нужно", – отметила директор по коммуникациям "Интерпайп" Людмила Новак.