10 часов смеха офлайн и онлайн: в Киеве состоится стендап-марафон в поддержку ВСУ

20 сентября, с 12:00 до 22:00, в столице пройдет фандрайзинговый стендап-марафон, в котором примут участие 36 комиков. В течение десяти часов они будут выступать вживую и в прямой трансляции на YouTube, чтобы собрать 250 тысяч гривен для 21-го ОПБС 2 батальона беспилотных систем 3-го корпуса.

Мероприятие состоится в культурном пространстве Squat17b (ул. Терещенковская, 17б). Вход для зрителей свободный, так же как и просмотр онлайн. Однако организаторы призывают участвовать в сборе средств: во время марафона будут проводиться интерактивы с залом и онлайн-аудиторией, розыгрыши лотов, музыкальные перформансы и другие активности, которые помогут собрать необходимую сумму.

Цель события – собрать 250 000 грн на кейсевак для 21 ОПБС. Сумма включает внутреннее оборудование, антидроновую защиту, дополнительное освещение и приборы ночного видения.

Попердньо мероприятие должно было состояться 7го сентября, но из-за обстрелов в ночь накануне, мероприятие было перенесено.

"Мы можем перенести мероприятие, но не можем отменить сбор. Из уважения к семьям погибших и пострадавших мы отказались от проведения в тот день юмористического мероприятия, впрочем, я не могу не думать о том, что без эвакуации люди так же погибают каждый день. Сбор мы открыли еще 7 сентября, и сейчас уже частично его закрыли и поставили автомобиль на ремонт. В это воскресенье, 20 сентября, мы надеемся его закрыть, чтобы кейс-эвакуатор уже поехал на фронт", – рассказывает организатор сбора, стендаперка Веста Гунченко.

Организаторы приглашают всех киевлян посетить мероприятие оффлайн, или подключиться к прямой трансляции из любой точки Киева, Украины или мира.

Где: Squat17b, ул. Терещенковская, 17б, Киев

Когда: 20 сентября, 12:00–22:00

Прямая трансляция: YouTube

Список участников марафона (в порядке появления): Веста Гунченко, Александр Жипецкий, Сергей Майстренко, Катя Щепелина, Катя Федоркова, Ольга Крапива, Юрий Мурашковский, Алексей Рыженко, Марина Горнеева, Евгений Евсюков, Алексей Приймаченко, Влад Галицкий, Наталья Чигирин, Елена Михайлюк, Андрей Зотиков, Катя Дубинина, Ярослав Пирог, Дмитрий Тютюн, Арсен Пучков, Влад Бивалин, Анна Кочегура, Екатерина Накопюк, Антон Житлов, Фима Байтлер, Влад Солонский, Дмитрий Белоус, Алина Бовкун, Макс Албул, Светлана Немонежина, Саша Киевский, Сергей Кривко, Катя Мамайсур.