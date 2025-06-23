Исламистский Иран и её вроде как союзница путинская Россия сейчас в некотором шоке от Американской военной операции "Полуночный молот".

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Авиация и ВМС США за считанные часы стерли с лица земли основную инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия иранским изгоем. Мощные удары были нанесены по основным ядерным центрам, таким как завод по обогащению урана Фордо, ядерный завод в Нетензе и исследовательскому центру в Исфагане. В ходе военной акции было использовано 14 противобункерных авиабомб GBU-57, доставленных стелс-бомбардировщиками Northrop B-2 Spirit.Кроме того 30 ракет "Томагавк"были запущенны с подводных лодок. Насколько описанные действия сокрушительны для атомных планов персов пока не ясно, ведь они явно готовились к такому сценарию и у них могут быть серьезные ядерные заначки.

В свете этого уже есть спекуляции о том, как режим Хаменеи будет реагировать на такое военное унижение. Кто-то говорит о тактике "государства-смертника", которое погибая будет тащить за собой свое геополитическое окружение. Кому-то кажется, что Иран задействует остатки своих прокси в разных точках по периметру Израиля. Хуситы опять грозят атаковать суда под американским флагом – похоже подзабыли недавние тяжелые уроки. По идее иранам проще сего именно прокси-ресурсы сжечь первыми, но уже сейчас на фоне ликвидации верхушки КСИР и армии сделать это будет почти нереально.

Здесь нужно вспомнить еще о двух моментах: нефтяном оружии Тегерана и факторе России и Китая.

Если посмотреть на реакцию нефтяного рынка после "Полуночного молота", то она весьма вялая. Рост цен на нефть лишь 2%. В Москве на фоне действий по снижению иранской угрозы в этом сильно разочарованы. Путин мечтал, что одновременно с ядеркой под откос пустят и нефтяную инфраструктуру Ирана. Тогда цены взлетят выше небес и российский режим еще поборется за существование и будет кошмарить Украину и Запад. Но пока эйфории нет.

Перед переговорами Путина и главы МИД Ирана Арагчи советники кремлевца думают, что же можно взять у иранцев в обмен на "поддержку". В российском рассаднике мировой дестабилизации размышляют: как подтолкнуть Тегеран перекрыть Ормузский пролив и заблокировать движение танкеров? Цена вопроса около 20% мирового транзита нефти. Солидный кусок, и если его хотя бы ненадолго заблокировать, то РФ сможет выдохнуть.

Пока еще рахбар Хаменеи понимает: нефть - основа едва живой иранской экономики. Энергетическое оружие можно использовать для давления на США, но как не превратить это все в выстрел себе в голову. Вдруг Трамп и Нетаньяху именно этого и хотят. И тут в дело вступает Китай, который является крупневшим покупателем иранского черного золота. Речь идет о 1,8 млн баррелей в сутки – цифры не шуточные.Здесь очевиден конфликт интересов РФ и Китая. Если Путин от своего иранского попутчика жаждет радикальных нефтяных шоков, то Си Цзиньпин в самом страшном сне этого не видел. Китайцы будут до последнего сдерживать иранцев от применения своего шлагбаума по отношению к трафику через Ормуз.

И так иранские муллы оказались между американо-израильским молотом, китайской наковальней и путинскими стервятниками, мечтающими поживится на трупе исламской республики. Единственный сильный шаг у иранцев сейчас – объявить о наличии ядерного оружия и готовность его применить.

Но в вот в чем незадача: никто не знает были ли у Ирана готовые ядерные заряды, либо же сейчас персы будут просить у Путина дать им что-то из российского ядерного арсенала в знак демонстрации реальной дружбы…

Тут уже Путин оказывается перед дилеммой – дать иранцам то, о чем они мечтают и с чем борются США и Израиль, а именно пресловутое ядерное орудие. Или же предложить Хаменеи присоединится к его сирийскому визави Асаду, обитающему ныне в России.

Оба варианта плохи. Путин опасается, как ядерного конфликта с Западом, так и нуклеаризацию Ирана, который станет независим. Как выйти из ситуации – сложнейший вопрос. Так, судьба персов сейчас в руках у россиян, но им это совсем не в радость!