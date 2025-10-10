ЮАР расследует, как произведенные в стране детали оказались в российских дронах: о каком оборудовании идет речь

Правительство Южно-Африканской Республики проводит расследование после того, как выяснилось, что компоненты местного производства обнаружены в российских дронах, которые атакуют Украину. Речь идет о лазерном дальномере компании Lightware Optoelectronics Ltd.

Как сообщает Bloomberg, информацию об использовании южноафриканского оборудования в российских беспилотниках подтвердил уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. В компании, которая производит оборудование заявили, что не имеют отношения к военным поставкам и обвинили в ситуации "недобросовестных посредников".

Власти Южной Африки выясняют, как изготовленное в стране электронное оборудование попало в российские беспилотники, которые применяют для обстрелов Украины. Украинские службы разведки обнаружили в российском дроне "Гарпия-А1" лазерный дальномер, который производит компания Lightware Optoelectronics Ltd.

Позиция производителя

Производитель заявил, что не поставляет продукцию для военных нужд и не имеет права экспортировать товары двойного использования без разрешения государства. Также в компании отметили, чтооборудование предназначено только для гражданского использования, в частности в промышленных дронах.

Генеральный директор Lightware Надежда Нильсен объяснила, что вероятно, сенсор был приобретен третьими лицами без ведома компании. По ее словам, предприятие не может отслеживать использование товаров после продажи, даже несмотря на требование подписания деклараций конечных пользователей.

"Похоже, что недобросовестный оператор, без нашего ведома, приобрел наши датчики в другом месте и незаконно использовал их в России", – заявила Надежда Нильсен.

Расследование и проверка экспорта

Представитель NACC Сифо Машаба подтвердил, что компания не имеет лицензии на экспорт оружия или товаров двойного назначения. Власти направили инспекторов для проверки деятельности предприятия и выявления возможных нарушений правил экспорта.

Реакция инвесторов

Компания Sanari Capital Ltd, которая в 2020 году инвестировала в производство 25 млн рандов, заявила, что глубоко обеспокоена тем, что эта технология используется в военных целях.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что одна из технологий, которые мы поддерживаем, была найдена в таком недобросовестном применении. Очень жаль, что производители компонентов не имеют средств для полного отслеживания конечного использования своей продукции", – сообщила Саманта Покрой, генеральный директор Sanari Capital.

