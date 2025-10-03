Россия активно следит за британскими военными спутниками и регулярно пытается глушить их с помощью наземных систем. При этом британские военные спутники оснащены технологиями подавления помех.

Об этом в интервью ВВС заявил генерал-майор Пол Тедман, глава Космического командования Великобритании. По его словам, российские спутники приближаются к британским аппаратам и пытаются собрать с них информацию.

Кроме того, Москва еженедельно пытается подавить работу британских военных спутников.

"Им интересно, что мы делаем, и они летают относительно близко. У них на борту есть полезная нагрузка, которая может видеть наши спутники и пытается собрать с них информацию", – подчеркнул он.

Тедман отметил, что активность России возросла после полномасштабного вторжения в Украину. Хотя Великобритания имеет лишь около шести специализированных военных спутников, они обеспечивают ключевые функции связи и наблюдения. Для сравнения, у США, Китая и России их более сотни, причем за последнее десятилетие российский и китайский спутниковые флоты выросли на 70%.

Британский генерал подтвердил, что обе страны – Россия и Китай – проводили испытания противоспутникового оружия. Лондон и Вашингтон ранее предупреждали об угрозе размещения Москвой ядерного оружия в космосе.

"Китай имеет более совершенные технологии, но Россия проявляет большую готовность использовать свои системы в космосе", – сказал Тедман.

Во время визита на базу Файлингдейлс в Северном Йоркшире он продемонстрировал работу британско-американской системы раннего предупреждения о запуске баллистических ракет. Уникальный радар отслеживает объекты на расстоянии до 4800 км и способен зафиксировать даже объект размером с консервную банку.

По словам военных, сейчас на орбите находится около 45 тысяч объектов, в том числе более 9 тысяч спутников, и космос становится все более перегруженным. В этом году в мир будет запущено еще 300 ракет.

Правительство Великобритании пообещало инвестировать миллиард фунтов в развитие интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе с космическим компонентом. В то же время Лондон тратит на космос лишь 1% оборонного бюджета – тогда как Франция выделяет около 3%, а США – 5%.

Генерал Тедман подчеркнул, что около 450 млрд фунтов британской экономики зависит от космических технологий, и космос становится "нервной системой" современных вооруженных сил. Он также подтвердил, что российские запуски баллистических ракет отслеживаются практически ежедневно – в том числе и в направлении Украины.

В 2024 году по всему миру было выпущено более 4000 ракет. Именно Россия стала причиной создания Flyingdales в эпоху холодной войны. Угроза никуда не делась.

