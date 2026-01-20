"Возможно, очень скоро остановим еще одну войну": Трамп на фоне угроз Гренландии прокомментировал письмо премьеру Норвегии по поводу Нобелевской премии

Президент США Дональд Трамп заявил, что может "очень скоро остановить еще одну войну", в то же время связав свои территориальные претензии по Гренландии с отсутствием Нобелевской премии мира. Речь идет о письме, которое глава Белого дома направил премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере.

Заявления прозвучали на фоне резкой риторики Трампа относительно контроля над Гренландией и безопасности в арктическом регионе. Об этом сообщает Bloomberg.

Трамп направил письмо премьеру Норвегии Йонасу Гару Стере, в котором связал вопрос Нобелевской премии мира со своей жесткой позицией во внешней политике, в частности по Гренландии.

В письме Трамп отметил, что больше не чувствует обязательства руководствоваться исключительно мирными подходами, поскольку, по его словам, Нобелевскую премию мира ему не присудили, несмотря на "остановку более восьми войн".

"Учитывая, что ваша страна решила не давать мне Нобелевскую премию мира за остановку более 8 войн, я больше не чувствую обязательства думать исключительно о мире. Хотя это всегда будет доминантным, но теперь я могу думать о том, что хорошо и правильно для США", – говорится в письме.

Отдельно Дональд Трамп сделал жесткое заявление по Гренландии, отметив стратегическое значение острова для глобальной безопасности.

"Мир не будет безопасным, если мы не будем иметь полного и тотального контроля над Гренландией", – добавил президент США.

Трамп также публично прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии и Дании, высказавшись в резкой манере. По его словам, Дания якобы не способна самостоятельно гарантировать безопасность острова.

"Ну, я не думаю, что они будут слишком настаивать. Смотрите, мы должны это иметь. Они должны это сделать. Они не могут это защитить", – заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что не имеет личных претензий к датскому руководству, однако поставил под сомнение исторические основания владения Гренландией.

"Дания – замечательные люди, и я знаю их лидеров, они очень хорошие люди, но они даже туда не ездят. И знаете, то, что 500 лет назад туда приплыла лодка, а потом отплыла, не дает вам права собственности", – сказал президент США.

Кроме того, Трамп заявил, что вопрос Гренландии связан не только с Россией, но и с растущим влиянием Китая в Арктике. По его словам, НАТО в течение десятилетий предупреждало Данию об угрозах со стороны Москвы и Пекина.

"НАТО предупреждает Данию уже около 20 лет, даже дольше – 25 лет – о российской угрозе. И это касается не только России, но и Китая", – добавил он.

Стоит отметить, что Нобелевскую премию мира присуждает не правительство Норвегии, а независимый Нобелевский комитет, который формально не подчиняется норвежским властям. Запросы о комментариях были направлены в офис премьера Йонаса Гара Стере и в Белый дом, однако официальных ответов на момент публикации получено не было.

Существование письма подтвердил журналист PBS News Ник Шифрин. По информации Bloomberg, аналогичные сообщения от президента США были переданы также нескольким другим европейским правительствам, однако перечень стран не разглашается.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Дания может рассчитывать на солидарность ФРГ в вопросе Гренландии. По его словам, Дания и население Гренландии не останутся без поддержки со стороны Германии, а переговоры с США возможны только при условии соблюдения международного права.

