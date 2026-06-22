Военная база на глубине 25 метров: ЦАХАЛ показал захваченный туннель, который "Хезболла" использовала для атак на Израиль. Фото и видео

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнародовала подробности операции по обнаружению крупного подземного объекта "Хезболлы" вблизи населенного пункта Мадждаль-Зун на юге Ливана. Комплекс располагался примерно в 8 километрах от израильской границы и использовался для подготовки и запуска ударных беспилотников.

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В ходе операции было ликвидировано более 20 боевиков группировки. Информацию о результатах операции обнародовала пресс-служба Армии обороны Израиля.

Подразделения инженерного спецназначения и резервной бригады провели наземную операцию в районе Мадждаль-Зун, где обнаружили масштабную сеть подземных сооружений.

Туннельный комплекс был проложен на глубине около 25 метров и состоял из четырёх пусковых шахт и двенадцати помещений для пребывания личного состава и хранения вооружения.

В ЦАХАЛе отметили, что объект использовался для хранения взрывчатки, противотанковых ракет и беспилотных летательных аппаратов. Военные также обнаружили признаки функционирования скрытой мастерской по сборке дронов непосредственно под гражданской застройкой.

В ходе зачистки района израильские войска обнаружили более 50 беспилотников, значительное количество комплектующих и более восьми тонн вооружения и боеприпасов.

Часть обнаруженного арсенала была связана с поставками со стороны Ирана и предназначалась для использования структурами, поддерживаемыми Тегераном в регионе.

Комплекс фактически выполнял функцию подземной базы для подготовки и запуска дронов большой дальности. Отдельные обнаруженные аппараты могли наносить удары на расстоянии от 200 до 500 километров, что создавало угрозу не только приграничным районам, но и значительной части территории Израиля.

Инфраструктура располагалась рядом с жилыми домами, школой и мечетью. "Хезболла" использовала гражданскую застройку для сокрытия военных объектов и складов оружия.

В ходе операции в районе комплекса было ликвидировано более 20 боевиков "Хезболлы", среди которых, по данным ЦАХАЛа, десять бойцов элитного подразделения "Радван". Обнаруженные туннели, склады и другие элементы инфраструктуры были взяты под контроль израильскими силами и подготовлены к дальнейшему уничтожению.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские военные могут действовать без ограничений для устранения угроз на территории Ливана. Такое заявление он сделал в воскресенье, 21 июня, на фоне режима прекращения огня между Израилем и поддерживаемой Ираном группировкой "Хезболла".

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