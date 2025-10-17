Во Франции сорвали покушение на российского правозащитника Владимира Осечкина: чем известен и почему его называют 'оппонентом Путина'

Во Франции сорвали покушение на российского правозащитника и руководителя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, который уже десять лет проживает в стране. 16 октября Национальная антитеррористическая прокуратура (Pnat) начала расследование по подготовке насильственных действий против него.

Об этом сообщает BFMTV и Gulagu.net. Осечкина называют оппонентом главы Кремля Владимира Путина, поскольку он является активным деятелем российской оппозиции.

"Да, подтверждаю. Я жив, негодяи задержаны", – написал Осечкин в Telegram.

Детали дела

Четырех подозреваемых в подготовке покушения, в возрасте от 26 до 38 лет, задержали в разных регионах Франции в понедельник. Трое из них являются выходцами из Дагестана. 16 октября судья должен был предъявить им обвинение в участии в террористическом заговоре с целью подготовки преступления, а прокуратура настаивает на их содержании под стражей.

Следствие начали еще 19 сентября после получения информации о возможном сговоре с целью убийства Владимира Осечкина. Правоохранители выяснили, что задержанные были завербованы для нескольких поездок из районов Парижа и Нанта в дом российского оппозиционера в Биаррице, в частности весной этого года.

На телефоне одного из подозреваемых, которого считают организатором операции, обнаружили видео, снятое с автомобиля. На записях видно здание, где живет российский оппозиционер, а также слышно, как мужчина несколько раз просит пропустить его внутрь.

Анализ маршрутов подозреваемых показал, что после поездок в Биарриц они отправлялись в Сан-Себастьян в Испании, а затем снова возвращались в район дома жертвы, после чего направлялись в парижский регион. Во время допроса задержанные заявляли, что не знали, кто является заказчиком, или уверяли, что ими манипулировали.

Однако в Главном управлении внутренней безопасности Франции (DGSI) считают, что эти поездки были частью разведывательной операции по подготовке покушения, вероятно, организованной российскими спецслужбами – ФСБ или ГРУ.

Что известно о российском оппозиционере

Владимир Осечкин является основателем правозащитного проекта Gulagu.net, который разоблачает факты пыток и нарушений прав человека в российских тюрьмах. В частности, он сообщал, что в исправительных колониях Ленинградской области России заключенных вербуют для участия в войне против Украины представители ЧВК "Вагнера".

По его словам, осужденные рассказывали, что в колонию лично приезжал бизнесмен Евгений Пригожин, близкий к российскому диктатору Владимиру Путину.

В 2015 году оппозиционер был вынужден уехать из России из-за открытых против него уголовных дел и получил политическое убежище во Франции.

С 2020 года Осечкин находится в федеральном розыске в РФ, а в 2023-м его внесли в список "иностранных агентов". В феврале 2025 года Мещанский суд Москвы заочно приговорил правозащитника к восьми годам заключения за якобы "распространение фейков об армии".

Осечкина планировали убить еще в 2022 году

Это уже не первая попытка покушения на жизнь Осечкина. В 2022 году он заявил, что журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев предупредил его о готовящемся убийстве, тем самым фактически спас ему жизнь. По словам оппозиционера, покушение планировало лицо, связанное с ФСБ и криминальными кругами.

Узнав об угрозе, Осечкин вместе с семьей временно уехал в горы, а по возвращении домой его пытались убить, однако киллеру не удалось тогда этого сделать.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Бельгии прокуратура сообщила об аресте трех молодых людей, которых подозревают в подготовке терактов против политиков страны, среди них и премьер-министр Барт Де Вевер. Это не первое покушение на жизнь Барта Де Вевера. В апреле 2025 года апелляционный суд Антверпена осудил пятерых мужчин, среди них – лидера группы, который получил шесть лет заключения за попытку организовать покушение на политика еще в 2023 году.

