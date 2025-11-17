Власти Грузии решили ликвидировать Антикоррупционное бюро: как объясняют

Антикоррупционное бюро Грузии со 2 марта 2026 года прекратит существование. Его функции полностью перейдут к Государственной службе аудита.

Об этом 17 ноября сообщил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Его цитирует "Радио Свобода".

Папуашвили объяснил решение о ликвидации Антикоррупционного бюро "процессом оптимизации госструктур".

"Антикоррупционное бюро сегодня, по сути, выполняет функции сбора и мониторинга деклараций должностных лиц, партий и неправительственных организаций. В результате консультаций с правительством сформировалось общее видение, что эти функции в конституционной системе публичного управления лучше соответствуют Государственной службе аудита как высшему и более независимому конституционному органу", – заявил Папуашвили.

Также, по его словам, с того же самого дня – 2 марта 2026 года, будет отменена Служба защиты персональных данных. Ее функции также перейдут Государственной службе аудита.

"Как независимый конституционный орган, служба аудита имеет значительно более высокий уровень институциональной независимости, что полностью соответствует международным стандартам", – заявил спикер парламента Грузии.

Кроме того, институт бизнес-омбудсмена с 1 января 2026 года перейдет в состав Министерства экономики Грузии, что, по словам Папуашвили, "обеспечит более оперативное реагирование на потребности бизнеса и лучшую координацию на политическом уровне".

"Изменения приведут систему управления в соответствие с институциональной рамки, установленной Конституцией, обеспечат оптимизацию государственных ресурсов – примерно на 20 миллионов лари в год, упрощение структурных функций, более точные обязанности и эффективное управление", – заявил Папуашвили.

Как эти изменения повлияют на евроинтеграцию Грузии

Антикоррупционное бюро Грузии создано в 2023 году. Это было одним из условий получения страной статуса кандидата на членство в ЕС и имело целью усилить антикоррупционные механизмы в стране.

Поэтому такие "нововведения" пророссийской грузинской власти еще дальше отбросит страну от евроинтеграции.

Ранее Европейский совет объявил, что процесс интеграции Грузии фактически прекращен из-за действий правящей партии "Грузинская мечта", в частности, из-за принятия законов об "иноагентах" и ограничений прав ЛГБТ-сообщества. Кроме этого ЕС не признал результаты парламентских выборов, состоявшихся 26 октября 2024 года.

Европейская комиссия в своем отчете о расширении ЕС до 2025 года заявила, что Грузия еще больше отошла от европейского курса. В документе отмечается, что решение правительства в ноябре 2024 года не начинать переговоры о вступлении в ЕС стало символом отхода от политики предыдущих правительств и от стремлений большинства грузин.

Отчет также критикует грузинскую власть за репрессивные действия, противоречащие основным европейским ценностям – демократии, верховенству права и правам человека. В Брюсселе считают, что правительство систематически прибегает к антиевропейской риторике, которая часто напоминает российскую дезинформацию.

Как сообщал OBOZ.UA, Грузию не пригласили на форум по расширению ЕС в Брюсселе, который состоится 18 ноября в Брюсселе. Это беспрецедентная ситуация для страны-кандидата.

