В Японии за пользование телефона во время езды на велосипеде будут бросать в тюрьму на полгода

Япония серьезно ужесточила правила дорожного движения для велосипедистов. 1 ноября вступил в силу закон, который запретит отвлекаться во время езды на велосипеде – если использование мобильного телефона спровоцирует аварию или опасную ситуацию на дороге, то велосипедисту грозит год тюремного срока или 300 000 иен (около 1980 долларов) штрафа.

Видео дня

Как передает NHK, велосипедисты могут понести наказание, если они будут разговаривать по телефону либо смотреть в него, даже если это не вызовет ДТП. Для таких нарушителей предусмотрено до шести месяцев заключение или же штраф в размере до 100 000 иен (660 долларов).

Также более строгим станет закон к тем, кто садится за руль велосипеда пьяным. Раньше нетрезвые велосипедисты в Японии не подвергались штрафу (если только они не были в состоянии опьянения до такой степени, что не могли нормально управлять своим транспортом).

Теперь в стране установлен штрафной порог в 0,15 миллиграмма алкоголя на литр дыхания. Велосипедисты, которые пересекут этот показатель, получат до трех лет тюрьмы или выплатят государству 500 000 иен (3300 долларов).

По данным Национального полицейского агентства Японии, в 2024 году (по состоянию на сентябрь) в стране произошло более 49 000 несчастных случаев с участием велосипедистов, приведших к травмам или смерти. 126 из них связаны с отвлечением от езды.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 10 октября два гражданина Украины погибли и двое пострадали в ДТП возле пограничного перехода в Польше. Они были пассажирами буса, врезавшегося в грузовик на обочине.

– Ранее в Познани (Польша) в аварию попал микроавтобус Fiat Ducato, в котором ехали украинцы. Водитель погиб, пассажиры получили травмы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!