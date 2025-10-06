'Было очень громко, вспышки, искры, дым': в Сиднее мужчина устроил стрельбу на улице, пострадали десятки людей

В воскресенье, 5 октября, в Сиднее (Австралия) мужчина устроил стрельбу на одной из оживленных улиц города. В результате инцидента ранения получили более 20 человек.

Видео дня

Об этом сообщают Le Figaro и franceinfo. Злоумышленник задержан, он находится в больнице с ранением.

Стрелок произвел более 50 выстрелов

По информации полицейских, 60-летний мужчина на улице начал хаотично стрелять по транспортным средствам, которые проезжали мимо. Из-за его действий осколочные ранения и травмы получили более 20 человек.

"Возможно, было сделано от 50 до 100 выстрелов", – рассказал исполняющий обязанности комиссара полиции Нового Южного Уэльса Стивен Перри.

Один из офисных работников отметил, что среди людей начала распространяться паника, а многие из них не сразу поняли, что произошло.

"Это было очень громко, с грохотом, вспышками, искрами, дымом – все такое", – рассказал один из свидетелей.

Злоумышленник был задержан в квартире через два часа после инцидента. Его доставили в больницу и оказали медицинскую помощь, так как во время ареста он получил травмы.

Известно, что девятнадцать человек получили медицинскую помощь из-за ранений, вызванных обломками, в частности стеклом. Несколько пострадавших были госпитализированы.

По сообщениям австралийских СМИ, один из мужчин пятидесяти лет получил ранения в шею и грудь. Его доставили в больницу "в критическом состоянии".

В то же время правоохранители исключают любые связи с терроризмом или организованной преступностью.

Напомним, в конце сентября в Гранд-Бланке (штат Мичиган, США) вооруженный мужчина протаранил автомобилем вход в церковь, устроил стрельбу по прихожанам и поджег здание. В результате инцидента по меньшей мере четыре человека погибли и восемь получили ранения.

Как писал OBOZ.UA, в Далласе (Техас, США) утром 24 сентября снайпер открыл огонь по офису Иммиграционной и таможенной службы. В результате перестрелки погиб один задержанный, еще двое получили ранения. Впоследствии стрелок покончил с собой.

