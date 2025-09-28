В США мужчина устроил стрельбу в церкви и поджег ее: есть жертвы и раненые

28 сентября в Гранд-Бланке (штат Мичиган, США) вооруженный мужчина протаранил на автомобиле вход в церковь, после чего устроил стрельбу по прихожанам и поджег здание. По меньшей мере два человека погибли и восемь получили ранения.

Инцидент произошел в церкви Иисуса Христа Святых последних дней, передает CNN. Личность преступника уже установлена.

Что известно о происшествии

Злоумышленник устроил свое нападение в воскресенье, когда на службу пришло много прихожан, в том числе детей. Преступник использовал штурмовую винтовку.

"40-летний подозреваемый из Бертона, мужчина, въехал на своем автомобиле в главные двери церкви. Затем он вышел из машины и несколько раз выстрелил в людей... Произошел пожар, и мы считаем, что подозреваемый намеренно его устроил", – сообщил начальник городской полиции Уильям Рени.

Он подтвердил, что офицеры застрелили подозреваемого, вступив с ним в перестрелку. Нейтрализовали злоумышленника двое правоохранителей: один из Департамента природных ресурсов, а другой из города Гранд-Бланк.

Некоторые раненые находятся в критическом состоянии. По данным СМИ, среди пострадавших есть несовершеннолетние.

Реакция Дональда Трампа

Президент США написал в своей социальной сети Truth Social, что его проинформировали об "ужасной стрельбе, произошедшей в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Гранд-Бланке".

"ФБР немедленно прибыло на место происшествия и возглавит федеральное расследование, оказывая полную поддержку властям штата и города... Подозреваемый мертв, но еще многое предстоит узнать", – отметил Трамп.

Он предположил, что это "очередная целенаправленная атака на христиан в Соединенных Штатах Америки", призвав молиться за пострадавших и их семьи.

"Эта эпидемия насилия в нашей стране должна быть немедленно прекращена!" – заявил республиканец.

Вице-президент Джей Ди Вэнс также отреагировал на преступление: "Просто ужасная ситуация в Мичигане. ФБР на месте, и вся администрация следит за ситуацией. Помолитесь за жертв и спасателей".

Добавим, что Гранд Бланк – это пригород Флинта в штате Мичиган; населенный пункт расположен примерно в часе езды от Детройта.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Далласе (Техас, США), утром 24 сентября снайпер открыл огонь по офису Иммиграционной и таможенной службы. В результате перестрелки погиб один задержанный, двое получили ранения. Нападавший покончил с собой.

