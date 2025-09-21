В США мужчина устроил стрельбу на свадьбе: есть погибший и много раненых

В городе Нашуа, штат Нью-Гемпшир (США), мужчина устроил стрельбу на свадьбе. В результате инцидента один человек погиб, также есть несколько раненых.

Видео дня

Об этом сообщает New York Post. Отмечается, что стрелок ворвался в столовую загородного клуба Sky Meadow в субботу 20 сентября, около 19:30 по местному времени и начал стрелять в толпу, пока один из гостей не разбил ему стул о голову.

Что известно

По словам одного из свидетелей, злоумышленника сбили с ног, он бросил пистолет и убежал через кухню. Однако впоследствии его арестовали на месте происшествия.

Пострадавшие с огнестрельными ранениями были госпитализированы, но подробностей об их точном количестве не разглашается.

По информации местных медиа, на место инцидента прибыли несколько подразделений полиции и спасатели, которые призвали жителей держаться подальше от района.

"На месте происшествия все еще продолжается активное расследование, но дальнейшей опасности для общественности нет", – говорилось в заявлении полиции после задержания мужчины.

На ужасный инцидент отреагировали представители власти и общины

"Я внимательно слежу за трагическими сообщениями о стрельбе, произошедшей сегодня вечером в загородном клубе Sky Meadow в Нашуа", – говорится в заявлении представительницы Мэгги Гудлендер на X.

Она выразила соболезнования жертвам, их семьям и всей общине Нашуа.

"Моя команда и я внимательно следим за сообщениями об ужасной трагедии в клубе округа Скай Медоу сегодня вечером", – написал сенатор США Джин Шахин и добавил, что "в нашем штате нет места для такого бессмысленного насилия".

Напомним, 20 сентября в Бирмингеме (Англия) произошла стрельба в ночном клубе Mango. Ранения получили четыре человека; трое подозреваемых уже задержаны. Возраст фигурантов – от 20 до 30 лет.

Как писал OBOZ.UA, 8 сентября двое мужчин открыли огонь в автобусе на въезде в Иерусалим. В результате стрельбы шесть человек погибли, еще десять человек получили ранения, пять из них в критическом состоянии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!