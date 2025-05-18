В секторе Газа ликвидированы два брата экс-лидера ХАМАС – СМИ

На территории сектора Газа ликвидированы Мухаммед Синвар, один из лидеров ХАМАС, а также Закария Синвар – братья Яхьи Синвара, одного из главных архитекторов нападения террористов на Израиль 7 октября 2023 года. Яхья был убит еще 16 октября 2024 года.

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По данным Times of Israel, тело Мухаммеда Синвара нашли в тоннеле в Хан-Юнисе на юге анклава. Авиаудары по этому объекту израильские военнослужащие начали 6 мая, несколько раз проводя повторные бомбардировки на прошлой неделе.

Речь идет о подземном командном комплексе под Европейской больницей, где, как предполагается, укрывался Мухаммед.

Источники саудовского канала Al-Hadath заявили, что тело фактического командира ХАМАС было обнаружено недавно. Вместе с ним погибли 10 его помощников и, предварительно, командир бригады "Рафах" военного крыла ХАМАС Мохаммад Шабана.

Закария Синвар, по информации палестинских СМИ, был убит в результате авиационной атаки по Нусейрату в центральной части сектора Газа вечером 17 мая.

Он погиб вместе с тремя своими детьми в палатке в лагере беженцев, где они жили. Известно, что Закария работал преподавателем в Исламском университете.

Что известно о Мухаммеде Синваре

Израильские официальные лица характеризовали Синвара-младшего как упрямца в переговорах об освобождении заложников и как препятствие на пути к достижению прекращения огня.

Мухаммед Синвар официально разыскивался за террористические действия против Израиля и на протяжении десятилетий принимал активное участие в деятельности ХАМАС (к примеру, командовал бригадой Хан-Юнис).

В 1990-х был заключен в тюрьму Израилем на девять месяцев и провел еще три года в тюрьме Палестинской автономии в Рамалле, откуда сбежал в 2000 году.

После убийства главного военного командира ХАМАС Мухаммеда Дейфа в июле прошлого года Мухаммед Синвар возглавил военное крыло террористической группировки. Позже, после того как его старший брат Яхья был убит Армией обороны Израиля, он стал фактическим лидером ХАМАС в секторе Газа.

Как ранее писал OBOZ.UA, 16 мая Армия обороны Израиля заявила о начале нового масштабного наступления в секторе Газа – операции "Колесницы Гедеона". Ключевой целью боевых действий является освобождение заложников и уничтожение террористической организации ХАМАС.

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