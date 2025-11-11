В Румынии задействовали систему ПВО из-за российской атаки на Одесщину: что известно

Румыния превентивно активировала свою противовоздушную оборону, когда Россия обстреливала Одесскую область Украины в ночь с 10 на 11 ноября. Страна НАТО не стала задействовать свои самолеты из-за нелетной погоды.

Министерство обороны Румынии подтвердило это, отметив, что армия государства-агрессора снова нанесла авиаудары по украинским портам на Дунае. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте военного ведомства во вторник.

Радары военнослужащих "зафиксировали присутствие групп беспилотников в зоне, прилегающей к национальному воздушному пространству", поэтому системы ПВО были наготове.

"Погодные условия на юго-востоке страны не позволили самолетам, выполнявшим миссии воздушного патрулирования, подняться в воздух", – уточнила пресс-служба.

Несмотря на принятые меры, один БПЛА все же упал на румынской территории.

Специалисты изучают фрагменты дрона

В МО Румынии заявили, что в 00:07 вторника для населения северной части жудеца (то есть округа) Тулча была объявлена воздушная тревога. "На украинской стороне Дуная, в районе порта Измаил, наблюдалось большое количество взрывов", – объяснили в ведомстве.

В 01:09 Министерстве обороны получили данные о том, что БПЛА упал в районе Гринду, примерно в 5 километрах к югу от границы. Беспилотник ударился о землю, о разрушениях никаких данных нет.

"На место выехали группы военнослужащих... Территория взята под охрану, в ранние часы будут проведены расследования", – анонсировали представители оборонного ведомства.

– Ночью 11 ноября российская террористическая армия массированно атаковала Одесскую область дронами-камикадзе. Возникли пожары на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры, есть пострадавший.

– Всего во время ночной атаки по Украине РФ запустила 119 беспилотников ("Шахедов" и имитаторов). Силы обороны Украины ликвидировали 53 воздушные цели.

