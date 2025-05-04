В Румынии стартовали повторные выборы президента: кто фаворит

В Румынии 4 мая проходят повторные выборы президента, после того как предыдущие результаты голосования, состоявшиеся в ноябре 2024 года, были аннулированы Конституционным судом. За кресло главы государства сражаются 11 кандидатов.

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Основным фаворитом называют Джордже Симиона. Об этом сообщает издание Digi 24.

С самого утра Симион явился на один из избирательных участков в сопровождении Келина Джорджеску, который по результатам первого тура президентских выборов в ноябре 2024 оказался неожиданным лидером. Фаворитом нынешних выборов Симион заявил, что осенью прошлого года голосовал за Джорджеску. Также кандидат в президенты отметил, что его главная цель – возвращение к конституционному порядку и к демократии.

"У меня нет другой цели, кроме как занять первое место для румынского народа, которому я служу. Мы здесь с народом и для румынского народа. Мы здесь с одним желанием – добиться справедливости для Румынии", – заявил Симион.

Социологи прогнозируют, что во второй тур вместе с Симионом может выйти бывший мэр Бухареста Никушор-Даниэль Дан. Также за участие во втором туре может побороться представитель "Союза сохранения Румынии" Елена Валерика Ласкони.

Кроме того, в борьбу за второе место в первом туре могут вступить Крин Антонеску, которого поддержал левоцентристский альянс "Румыния вперед", а также бывший премьер-министр страны из Социал-демократической партии Виктор Понта.

После официального подсчета голосов и объявления результатов Центральным избирательным бюро, через две недели, 18 мая, будет организован второй тур президентских выборов. В ходе второго тура сразятся два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

Напомним, Конституционный суд Румынии отклонил апелляцию ультраправого пророссийского кандидата в президенты страны Келина Джорджеску. Таким образом, он не может баллотироваться на пост президента на выборах, которые будут в Румынии в мае этого года.

В конце февраля правоохранители задержали Келина Джорджеску. Прокуратура выдвинула шесть уголовных обвинений против него в рамках расследования предыдущей президентской кампании. Политик получил подписку о невыезде на два месяца и запрет публиковать контент в социальных сетях.

Поэтому ультраправые политики Румынии согласовали новых кандидатов вместо Джорджеску. Если бы Конституционный суд не утвердил кандидатуру Симиона, на выборы шла бы Анамария Гаврила, лидер новой партии.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре прошлого года Конституционный суд Румынии принял решение перечислить все бюллетени из первого тура президентских выборов. Вскоре Совет нацбезопасности Румынии обвинил Россию в масштабной кампании, направленной на помощь Джорджеску.

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