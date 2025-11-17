В Румынии эвакуировали жителей села после атаки российских дронов на судно с газом на Дунае – Euronews

Вследствие российского удара дронами-камикадзе по Измаилу в ночь на 17 ноября у границы с Румынией произошёл серьёзный инцидент. Из-за угрозы взрыва турецкого газовоза в посёлке Плаур уезда Тулча стартовала эвакуация жителей.

Видео дня

Об этом сообщает Euronews. Турецкий корабль на момент атаки был пришвартован в районе порта Измаила.

Эвакуация в Румынии

Из-за риска взрыва сжиженного газа на борту корабля 15 человек уже эвакуированы в населенный пункт Четалькиои, информируют румынские власти.

На месте работают местные чиновники, спасательные службы и префект уезда. Сейчас оцениваются дальнейшие сценарии реагирования. В Турции подтвердили, что на борту газовоза находилось 16 членов экипажа. Все моряки эвакуированы, пострадавших нет. На корабле находилось примерно 4000 тонн сжиженного газа.

Румынская инспекция по чрезвычайным ситуациям уезда Тулча сообщила, что находится в постоянном контакте с ГСЧС Украины, однако сейчас необходимости привлечения румынских спасателей нет. В Плауре до сих пор продолжается эвакуация из-за риска взрыва газа на борту корабля, который может быть опасен по обе стороны границы.

Как сообщал OBOZ.UA, армия России в ночь на 17 ноября атаковала ударными дронами Одесскую область. Под вражескими ударами оказалась энергетическая и портовая инфраструктура, в частности в Измаиле.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!